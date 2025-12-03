В Беларуси представили новый автобренд Zubr 2 3.12.2025, 19:35

В линейке будет представлено пять моделей авто.

На авторынке Беларуси появится новая местная марка под названием Zubr, сообщает сайт av.by.

В линейке нового бренда будет представлено пять моделей: Legenda, Volat, Talisman, Zorka и Relikt. Их цена составит от 59 900 до 79 900 белорусских рублей.

По словам представителей бренда, новые модели являются перелицованными моделями SX3, T5, T5L, Т5 EVO и Hedmos от китайской марки Forthing.

До этого сообщалось, что на заводе «АГР Холдинг» в Калуге запущено производство полного цикла автомобилей нового бренда TENET с цехами сварки, окраски и сборки.

«Реализация этого проекта стала возможна благодаря масштабной модернизации, внедрению современных технологий и стратегическому партнёрству между «АГР Холдинг» и компанией Defetoo, соглашение с которой было официально подписано в феврале 2025 года», — сообщает пресс-служба предприятия.

Для запуска производства полного цикла были модернизированы производственные линии и внедрены новые IT-системы управления производством, обеспечивающие точное управление всеми технологическими потоками.

