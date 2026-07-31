Белорусам стали приходить «письма счастья» от налоговой
- 31.07.2026, 13:08
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Речь о сборах за транспорт, недвижимость и землю.
Белорусам стали приходить счета по имущественным налогам за 2025 год. Речь о сборах за транспорт, недвижимость и землю. В числе первых такие уведомления получили те, кто зарегистрировал личный кабинет на сайте налоговой, пишет «Зеркало».
В личных кабинетах белорусов на сайте Министерства по налогам и сборам стали появляться платежки по имущественным сборам. Напомним, с 1 января 2024 года сборы за недвижимость, землю и транспорт выставляют одной платежкой.
Напомним, с 1 января 2026 года подняли ставки по многим налогам. В том числе — сбора на первую квартиру. Это предусмотрено изменениями в Налоговый кодекс.
Что грозит, если не заплатить сборы
Уведомления на уплату имущественных сборов должны прислать не позже 1 октября — по почте или через личный кабинет на сайте МНС (кто давал на это согласие). Внести деньги при этом надо до 16 ноября включительно. «Физические лица вправе оплатить налоги частями и досрочно», — поясняли ранее налоговики.