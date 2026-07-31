«Папа, смотри, они везде!» 1 31.07.2026, 13:52

1,652

Фото: Onliner

Как белорусские дачники сражаются с испанским слизнем.

Ежегодные свидетельства нашествия испанского слизня не то чтобы и раньше оставались без внимания белорусов, однако в этот раз быстро стало ясно, что дело пахнет чем-то серьезным. «Караул! Такой твари я за 61 год ни разу не видела»; «Бьем тревогу: каждый день собираем по пять литров этой гадости»; «Жрут все, охотятся даже на дождевых червей», — десятки таких сообщений мы получили после публикации вот этой заметки.

Там речь шла про Слуцкий район, однако чаще всего нам писали как раз из-под Минска: Раков, Колодищи, Большое Стиклево. Выяснилось, что слизень, как настоящий испанский конкистадор, уже окружил столицу плотным кольцом, нагло шевелит усами, хрустит огурцом и держит в страхе местных огородников.

Честно говоря, фото и видео с рыжими, похожими на ожившие сморчки моллюсками, облепившими кочан капусты, или большими ведрами, доверху заполненными слизнями, с припиской вроде «это за час» действительно наводят неподдельный ужас, пишет «Онлайнер».

Что за испанский слизень?

Вообще ученые-генетики уже выяснили, что родина этого слизня — Франция или, как вариант, западная Германия. Испанским его прозвали лет 150 назад, когда еще не знали точно, откуда пришел, да так и осталось.

Фото: Onliner

Так или иначе, для нас это инвазивный вид, наносящий серьезный ущерб сельхозпосадкам, декоративным растениям и цветам. Масштабному распространению слизня поспособствовали сами люди, которые развозили его по всему континенту (и Северной Америке тоже) вместе с ящиками с фруктами, овощами и компостом. Раньше в Беларуси «испанца» не было, но начиная с 2020-го его начали встречать все чаще на всей территории страны.

Увидеть слизня можно где угодно: в садах и огородах, парках, на газонах и в компостных ямах. Для человека угрозы он не представляет, а вот местная флора страдает. Слизень прожорлив: ест буквально все, что найдет, и ест много — из-за своих размеров (взрослые особи вырастают до 8—10 сантиметров). В свою очередь, съесть самого слизня попросту некому, для белорусских птиц и жаб он, опять же, слишком крупная добыча.

Фото: Onliner

В общем, в Беларуси «испанец» чувствует себя полноправным хозяином. Наши ученые пока что разводят руками: да, экспансия моллюска заметная, но еще не настолько массовая, он только на первой стадии расселения. Каких-то стопроцентно действенных способов борьбы с ним пока тоже никто посоветовать не может. Испанский слизень почти как гидра: отрубишь одну… Ну вы поняли.

«На солнышко выставляю в ведре, черт его знает, что еще с ними делать»

Вооружившись макрообъективом и фонариком, мы выехали на поиски вредителя в Заславль. Местные подсказали, что слизень особенно плотно оккупировал квартал Студенец. Зайдя в переулок со стороны частного сектора, тут же поняли, о чем речь: прямо на асфальте и обочине нежились на закатном солнце десятки жирненьких «испанцев».

Фото: Onliner

Фото: Onliner

Фото: Onliner

Фото: Onliner

Фото: Onliner

Фото: Onliner

Кто пободрее и покрупнее — активно искал себе добычу в виде упавшего яблока или хотя бы кроссовки фотографа. Европейский слизень, видимо, еще не настолько хорошо знаком с белорусскими продуктами, поэтому и правда пробует «на зуб» все, что окажется на пути.

Фото: Onliner

Фото: Onliner

Фото: Onliner

Фото: Onliner

Не заметить слизней невозможно, каждый прохожий хоть на секунду да бросал взгляд на их скопление. Собачники одергивали питомцев и на всякий случай ускоряли шаг. Одна семья задержалась поразглядывать слизней подольше. «Папа, смотри, они везде!» — обычно именно с таких фраз начинаются фильмы про инопланетные нашествия.

Фото: Onliner

Фото: Onliner

Фото: Onliner

Идем дальше на поиски жертв этого самого нашествия. Во дворах частных домов долго не можем разглядеть признаки человеческой жизни, разумеется, пошутив в тему пару самых мрачных шуток. Наконец в просвете одной из калиток замечаем пенсионерку Ирину Ивановну.

Фото: Onliner

— Мы журналисты, слизня ищем, у вас, может, есть?

— Конечно, пойдемте покажу, — в ту же секунду женщина без долгих выяснений, что к чему, сама чуть ли не за руку повела нас к грядкам с капустой. — Я только вчера посыпала голубым этим, поэтому он вряд ли… А, вот, видите, как они едят. И вон один уже дохленький лежит, шибануло.

Фото: Onliner

Фото: Onliner

«Голубое» — это специальное средство «Слизнеед Нео», женщина заказывает его на маркетплейсе. Еще помогает обычная соль, этот способ практикует Анна, дочь Ирины Ивановны. Девушка смеется, мол, теперь это у нее такое вечернее хобби — солить слизней. От прикосновения кристаллов моллюски почти сразу же скукоживаются, зеленеют и начинают умирать. Правда, есть нюанс: через какое-то время в то же место приходит еще больше слизней — доедать трупы сородичей.

Фото: Onliner

Фото: Onliner

Фото: Onliner

— Они вечером активничают обычно?

— Да, когда прохладно становится, солнышко прячется, и вот здесь на дорожке… Аня, сколько ты вчера собрала? 81 штуку! Да, мы теперь прямо их подсчитываем. В ведре еще 79, но там уже вы ничего не увидите, сплошная биомасса. Я их просто на солнышко выставляю вот так, черт его знает, что еще с ними делать…

Фото: Onliner

Ирина Ивановна говорит, что слизень именно к ней дошел поздно, всего месяц назад — по крайней мере, раньше настолько много их не было. Редкие особи весной лишь приходили подъедать клубнику, а вот к лету организовали себе во дворе целую стритфуд-площадку. Крытая терраса — рядом, в теплице с помидорами.

— Это уже участок наших племянников, они слизней этих даже не собирают. Говорят, нет смысла.

Фото: Onliner

Фото: Onliner

«Боюсь, что это уже навсегда — как колорадский жук»

Виктора из дома напротив застаем за обрезкой деревьев, мужчина тоже спешит к забору поделиться бедой. Со слизнями он ведет борьбу с прошлого года, за это время успел выработать свои лайфхаки.

— Вот сейчас пойду собирать. Вручную, в перчатках. Потом в раствор нашатырного спирта. Его потом можно куда-то вылить, а соль все-таки на огород влияет. Ну и так, препараты. Взял вот «Биослизнецид», но пока не знаю, у него долговременный эффект, надо постоянно обрабатывать, и это все тоже угнетает [почву]...

Фото: Onliner

Фото: Onliner

Заславчанин, к слову, отметил, что его слизни еще оказались какими-то привередливыми: едят вроде бы все, но только молодую рассаду. Листья картошки и огурцов объедают, сами плоды вроде не трогают.

— Фасоль. Молоденькую посадил — жрут. Сейчас уже не жрут. Капуста только-только начала вылезать — погрызли все. Сейчас не хотят. А так едят, конечно, все подряд. И я боюсь, что это уже навсегда, как с колорадским жуком уже сколько лет боремся, так и с этими будем.

Фото: Onliner

— Много собираете «урожая» по вечерам?

— Литра по два-три каждый день.

Говорят, что профилактика борьбы со слизнем заключается в регулярном обкашивании участка, разборке ненужного мусора. Виктор кивает: мол, да, «испанцы» любят захламленность, под досками, кирпичами их тоже всегда в достатке — и живут, и размножаются.

Фото: Onliner

— Стараюсь искать в огороде и под досками яйца. Их берешь в руки — и они, как шарики пенопласта, распадаются… Оставляю на солнышке — и все, погибают. Но, конечно, все равно от всех не избавишься. Они мигрируют. От соседей, с болота.

К сожалению, когда инвазивные виды появляются, то с ними тяжело бороться. У меня тетка ходит тоже солью посыпает, но это как в том анекдоте про порошок от таракана. Не слышали? Взял мужик кирпич, растер руками и кричит: «Продается порошок от таракана!» У него спрашивают: «А как пользоваться?» — «Ловишь таракана, открываешь ему рот и сыпешь, пока не сдохнет».

Фото: Onliner

Фото: Onliner

— В общем, только смириться остается?

— Ну, не смириться, продолжать борьбу. В интернете много читаю про это — и, как правильно пишут, только комплексный подход. Советуют, правда, всякую ерунду, чего только не попадалось. Яичная скорлупа, кофейная гуща… По-моему, они этому только рады будут. Я попробовал даже негашеной известью — смотрю, ползают, хоть бы хны им.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com