Россия начала завозить бензин из Марокко 31.07.2026, 14:35

Это уже третья страна, где Россия начала закупать бензина после атак украинских дронов.

Россия получила морскую партию бензина марки Аи-92 объемом около 30.000 тонн, импортированную из ‌Марокко, сообщили Reuters два источника в отрасли, пишет The Moscow Times.

По их данным, танкер под панамским флагом ‌погрузил партию топлива в марокканском порту Танжер в середине июля и в настоящее время разгружается в арктическом ‌порту Мурманск. Поставщиком топлива выступила компания «Лукойл», уточнили источники Reuters.

Марокканский бензин, вероятно, уже поступил в продажу на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже, отмечает агентство. Покупателям предлагается «Аи-92» с поставкой железнодорожным транспортом со станции Кола (порт Мурманск).

Марокко стала третьей страной, где Россия начала закупать бензина после украинских ударов по нефтезаводам, уронившим производство топлива в стране до минимума за два десятилетия. По оценкам источников Reuters, в июле выпуск бензина покрывал лишь 65% внутреннего потребления, а общая нехватка топлива достигала 700-800 тысяч тонн.

В конце июля в порт Витино в Мурманской области прибыл первый танкер с индийским бензином. 42 тысячи тонн было закуплено у НПЗ Vadinar. Еще один танкер (Varg) с предназначенным для России бензином направляется в Суэцкий канал, где топливо будет перегружено на другое судно, которое доставит его в один из портов РФ.

В общей сложности Индия согласилась поставить в Россию две партии бензина — около 100 тысяч тонн. Отправитель обеих — Nayara Energy, в которой долей в 49% владеет «Роснефть». В середине июля российские нефтяники обратились к индийским НПЗ с просьбой увеличить поставки, но нефтяные госкомпании Индии ответили отказом.

Еще около 10 тысяч тонн бензина отправил в Россию казахстанский завод «Конденсат». По данным Reuters, всего Казахстан согласился продать 50 тысяч тонн «в рамках гуманитарной помощи».

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