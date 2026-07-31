Зеленский: На командира «Хартии» совершено покушение
- 31.07.2026, 15:13
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Нападавший и его сообщник задержаны.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в пятницу, 31 июля, было совершено покушение на командира корпуса «Хартия» Игоря Оболенского. Нападавший и его сообщник задержаны.
«Говорил с командиром «Хартии» Игорем Оболенским. Сегодня было совершено покушение на Игоря. Нападавший и его сообщник задержаны. Проводятся необходимые процессуальные действия», — заявил президент в соцсетях.
Исполняющий обязанности руководителя СБУ Александр Поклад доложил Зеленскому о покушении.
«На эту попытку удара по Украине и украинскому командиру мы обязательно ответим. Поблагодарил Игоря за службу и пожелал бить по оккупантам еще сильнее», — написал глава государства.
Оболенский — кадровый военный, участвовавший в боевых действиях на Донбассе еще с 2014 года. В 2015 году он принял участие в создании бригады быстрого реагирования «Рубеж», где возглавил первый батальон. Впоследствии он работал в аграрном бизнесе — сначала в холдинге «МХП», а затем в компании «Агротрейд». В первые дни полномасштабного вторжения Оболенский служил в «Силах специальных операций», а позже принял предложение агробизнесмена Всеволода Кожемяко и присоединился к добровольческому формированию «Хартия», созданному в Харькове. В начале 2023 года «Хартия» была преобразована в 13-ю бригаду НГУ; Оболенский стал ее командиром и модернизировал систему управления подразделением в соответствии со стандартами НАТО. В 2025 году Генеральный штаб принял решение создать корпус на базе бригады «Хартия».