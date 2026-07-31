Контроль над ритмом дыхания делает нас более смелыми 31.07.2026, 15:32

То, как мы дышим, предопределяет наше поведение.

Исследователи хотели понять, к чему приводит осознанное изменение дыхательного ритма. Их особенно интересовала техника под названием «пролонгированный выдох» — чередование коротких вдохов и медленных выдохов, пишет «Нож».

Команда провела лабораторный эксперимент с 41 участником: средний возраст испытуемых — 25 лет. Добровольцам предлагали сыграть в игру за денежное вознаграждение. В первом случае люди никак не контролировали ритм своего дыхания. Во втором — использовали технику «пролонгированный выдох».

Во время эксперимента учёные наблюдали за состоянием сердца испытуемых, используя данные ЭКГ и показатели пульсометров. Кроме того, специалисты анализировали активность мозга добровольцев при помощи фМРТ, а также измеряли размер их зрачков. Последний показатель отражал активность симпатической нервной системы.

Согласно результатам эксперимента, использование техники «пролонгированный выдох» меняло отношение участников к риску. Раз за разом выдыхая медленно, люди всё чаще соглашались делать рискованные ходы.

Команда также обнаружили, что у людей, пробовавших дышать по-новому, была повышена активность в двух определенных областях мозга.

Речь о вентромедиальной префронтальной коре и о предклинье. Первая область отвечает за обработку информации о страхе и помогает нам решать, стоит ли рисковать. Вторая связывает ощущения в теле с самосознанием.

По мнению учёных, их эксперимент не вполне корректно отражает то, как мы принимаем решения в повседневной жизни. Чтобы убедиться в эффективности выбранной техники, нужны дополнительные исследования.

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