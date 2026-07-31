Гильотина для Путина 1 Аббас Галлямов

31.07.2026, 15:39

Аббас Галлямов

Россия оказалась «пушечным мясом» для Китая, Северной Кореи и Ирана.

Если бы Путин согласился остановить войну в прошлом году, то взамен Трамп бы официально отказал Украине в праве вступить в НАТО.

Если Путин остановится прямо сейчас – результат будет уже не столь очевидным: есть аргументы в пользу отказа, но появились уже и аргументы в пользу приёма – взять хотя бы вышедшую на качественно новый уровень украинскую беспилотную авиацию – главный инструмент сегодняшней войны, – заполучить такого члена НАТО, очевидно, выгодно.

Если Путин не остановится сейчас, то через год НАТО само будет просить Украину вступить в альянс. Помешать этому Россия не сможет.

А теперь давайте задумаемся, почему Россию так пугало приближение НАТО к её границам? Она боялась, что вступив в организацию, Украина развяжет с ней войну. Ну так война и произошла. Худшее уже случилось: счёт погибших россиян приблизился к полумиллиону и неизвестно, сколько их ещё погибнет. Кроме того, можно уверенно говорить, что перспективы экономического роста и социального развития России теперь уничтожены напрочь, впереди только деградация. При этом НАТО в войну так и не вступило – хотя бедственное состояние российской армии в отдельные моменты вполне позволяло это сделать. Указанный факт со всей очевидностью доказывает, что НАТО с самого начала не собиралось воевать с Россией.

То, что сделал Путин, пытаясь предотвратить вступление Украины в альянс, описывается формулой «лечить головную боль с помощью гильотины». Ввязавшись в войну, которой можно было избежать и которую он не в состоянии выиграть, российский президент обрёк свою страну на стратегическое поражение. А кто в выигрыше? Во-первых, Китай и Северная Корея, в меньшей степени Иран – потому что Западу теперь не до них, он занимается Россией. Во-вторых, в выигрыше сам Запад, ведь, как говорит российская пропаганда, он «руками украинцев» добился того, что Россия глубоко увязла в конфликте, настроила против себя весь мир и стремительно разрушается – экономически, политически, социально.

Если уж использовать любимую Путиным формулу «Украина – пушечное мясо для Запада», то придется признать, что и сама Россия оказалась «пушечным мясом» для Китая, Северной Кореи и Ирана. Если Украина – европейский прокси, то Россия получается прокси китайско-ирано-северокорейский. Именно эти ребята загребают жар от костра, в котором сгорают перспективы России.

Аббас Галлямов, Telegram

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