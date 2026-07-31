Жительница Витебска нашла «сюрприз» в рисе из «Евроопта» 1 31.07.2026, 15:13

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Причем, сразу в нескольких упаковках.

Жительница Витебска опубликовала видео и фото пакетов риса «Food collection», который она купила в магазине «Евроопт» на проспекте Строителей. На них отчетливо видны червяки.

«10 июля в магазине «Евроопт» совершили покупку риса данной компании. И вот такое точно не думали, что увидим. В первой упаковке сразу не заметила и сварила такой «сюрприз» , хорошо хоть увидела когда хотела разрезать пакетик и переложить в тарелку, думала показалось (не показалось). Естественно сразу открыли вторую, купленную тогда же упаковку, а тут ситуация аналогичная, просто этот живой еще.

Сказать, что пребываю в легком шоке — не сказать ничего. Тем более при наличии этих червей в обеих купленных пачках. Настоятельно не рекомендую вам данную фирму

По срокам годности все ок. Да и видно , что пакетик не вскрыт».

Некоторые пользователи предположили, что виноват не производитель риса, а продавец, черви могли завестись уже в магазине. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Это,я понимаю,червячок моли.И дело тут в условиях хранения.Это может уже в магазине завелось.

— Не производитель виноват, а условия хранения. Это пищевая моль. И судя по размерам червей, они появились недавно.

— В «Евроопте» никакие крупы лучше не покупайте. Я год боролась с молью пищевой. До этого крупы брала у них. Потом в один день зашла в магазин, а там в отделе с крупами летала моль. Я начала приглядываться. А там в крупах на полке уже ползали черви.

— Паразиты в муке и крупах в этот период года это вообще обычная история у любого производителя в любом магазине. Советую летом проверять зрительно все упаковки по возможности. Особенно те, что фасованы в тёплые месяцы.

Среди комментариев появился и пост от «Евроопта», в котором покупательнице принесли извинения и предложили вернуть деньги.

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