Белорусских студентов погонят в Сибирь? 6 31.07.2026, 14:52

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Россия собирается привлечь их к строительству трассы.

Замглавы наблюдательного совета Российских студенческих отрядов (РСО) и член общественного совета Минтранса РФ Алексей Потейко анонсировал агентству ТАСС планы по привлечению белорусских студентов к «международному проекту в рамках строительства северного обхода Омска» уже в 2027 году.

По его словам, строительству планируется придать статус международного: «Строительству северного обхода Омска мы хотим придать статус международного проекта. Мы планируем здесь организовать проект «Иртыш — река дружбы». Предварительные договоренности достигнуты со студенческими отрядами и Республики Беларусь, и Республики Казахстан».

Согласно данным ТАСС, в 2025 году в состав РСО входило свыше 400 тысяч студентов и школьников из 85 российских регионов, которые, как утверждается, «получили свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и внесли значимый вклад в развитие страны». Данные о численности иностранных студентов, задействованных в подобных проектах, не приводятся.

Северный обход Омска представляет собой 66-километровую трассу, строительство которой стартовало осенью прошлого года. Проект предусматривает возведение двух мостов через реки Иртыш и Омь, пяти транспортных развязок и девятнадцати путепроводов. По замыслу, четырёхполосная автодорога с расчётной скоростью движения 120 км/ч должна вывести транзитный автотранспорт за пределы города-миллионника, расположенного в южной части Западной Сибири, за Уральскими горами.

Как ранее сообщал проект могилёвских правозащитников и журналистов MAYDAY TEAM, студенческий отряд Белорусско-Российского университета численностью 26 человек в конце мая уже второй год подряд отправился на работу в железнодорожную отрасль российской Якутии. Студенты, прошедшие подготовку по линии БелЖД в качестве монтёров пути, занимаются реставрацией железнодорожного полотна на так называемом «малом БАМе» — 400-километровом участке, соединяющем Байкало-Амурскую и Транссибирскую магистрали. Примечательно, что изначально эта линия строилась заключёнными советских лагерей в условиях вечной мерзлоты.

Как пишет «Позiрк», известно, что Могилёвский и Бобруйский медицинские колледжи направляют студенческие отряды в Пермь и Челябинск для участия во всероссийских национальных проектах «Парма» и «Клиника», реализуемых по решению Владимира Путина.

Стоит отметить, что обстановка в большинстве российских регионов сегодня остаётся небезопасной. Так, упомянутый Омск 6 июля подвергся атаке украинских беспилотников — несмотря на то, что этот регион РФ отделяют от границы с Украиной порядка 2500 километров. Удар пришёлся по местному нефтеперерабатывающему заводу.

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