США и Израиль могут начать сухопутную блокаду Ирана 31.07.2026, 14:48

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Трамп и Нетаньяху обсудили дальнейшие меры воздействия «кинетическими и некинетическими средствами».

США и Израиль обсуждают введение сухопутной блокады Ирана как один из возможных шагов по ужесточению экономического давления на Исламскую республику, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

По их данным, президент Дональд Трамп и премьер Биньямин Нетаньяху обсудили дальнейшие меры воздействия на Иран «кинетическими и некинетическими средствами» во время встречи в Белом доме во вторник. «Что если просто ввести сухопутную блокаду? Предположим, Иран ничего не сможет ввезти и ничего не сможет вывезти. Произойти может все что угодно», — заявил газете высокопоставленный израильский чиновник, озвучив один из вариантов, обсуждавшихся на встрече.

По словам собеседника, знакомого с ходом переговоров, Трамп считает, что его текущая стратегия по разблокированию Ормузского пролива зашла в тупик, и в связи с этим он рассматривает «различные варианты эскалации», которые могли бы заставить Тегеран вернуться за стол переговоров. Сухопутная блокада вполне вписалась бы в его стратегию «максимального давления», направленную на подрыв иранской экономики, которой предшествовала морская блокада. При этом такие действия потребовали бы американо-израильского давления на соседей Ирана и региональных партнеров с целью ужесточения или закрытия погранпереходов, что грозит сокращением торговых потоков.

Иран граничит с Ираком, Турцией, Пакистаном, Афганистаном, Туркменистаном, Арменией и Азербайджаном, которые в случае принятия решения о закрытии границ, как отмечает The Telegraph, могут столкнуться с ответными иранскими ударами. Сухопутная блокада может быть направлена на ключевые погранпереходы, такие как Инче-Бурун и Серахс, которые соединяют Иран и Туркменистан.

Также есть вероятность, что сообщения о сухопутной блокаде — это «отвлекающий маневр» США и Израиля с целью скрыть от Тегерана реально готовящиеся действия, добавляет The Telegraph. По словам осведомленного израильского чиновника, участники встречи в Белом доме обсудили три варианта дальнейших действий в войне, которая вновь разгорелась в первой половине июля после иранских атак на суда в Ормузе. Среди них — достижение соглашения, продолжение военно-морской блокады и возобновление ударов.

Ранее Axios также сообщало, что Трамп и Нетаньяху в Белом доме обсуждали три возможных сценария по Ирану. Как отмечали источники издания, израильский премьер скептически отнесся к возможности успеха в переговорах с Тегераном с участием спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

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