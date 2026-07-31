Ракета Х-101, упавшая в Польше, была изготовлена в 2026 году 1 31.07.2026, 14:23

Коллаж: 24 канал

Боеприпас был изготовлен на предприятии в Московской области

В Люблинском воеводстве Польши упала российская крылатая ракета Х-101, изготовленная во втором квартале 2026 года.

Об этом заявил спикер Окружной прокуратуры в Люблине Марцин Козак, сообщает «Укринформ».

По словам спикера прокуратуры, польские специалисты провели предварительный осмотр места происшествия и собрали доказательства, которые помогли установить происхождение боеприпаса.

«Предварительные действия по осмотру места и обнаруженных следов, то есть элементов воздушного объекта, позволяют нам однозначно утвердить с каким объектом мы имеем дело. Речь идет о ракете X-101, изготовленной во втором квартале 2026 года в одном из предприятий на территории Московской области», - заявил Козак.

Он также добавил, что к процессу идентификации ракеты привлекли украинского эксперта, прибывшего в Польшу в четверг вечером.

Напомним, в ночь на 30 июля на востоке Польши объявили воздушную тревогу из-за массированного российского удара по западным регионам Украины. Вскоре появились сообщения, что одна или две ракеты могли на короткое время войти в воздушное пространство Польши.

Позже жители Люблинского воеводства сообщили о мощных взрывах. Впоследствии в поле вблизи села Тарнава-Колония обнаружили обширную воронку, которая, по предварительным данным, могла образоваться в результате падения неустановленного объекта.

Впоследствии премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что упавшая на территории страны 30 июля ракета была снаряжена боевой частью. По его словам, вероятнее всего, она прилетела с территории России.

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