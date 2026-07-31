ЕС усложняет въезд украинцев призывного возраста 31.07.2026, 13:30

1,138

Поводом для принятия решения стала просьба Киева.

Европейский союз принял решение изменить порядок предоставления защиты гражданам Украины призывного возраста. В ближайшее время мужчины, подпадающие под украинские правила мобилизации, больше не смогут автоматически пользоваться упрощенной процедурой получения временной защиты в странах ЕС, пишет Die Zeit (перевод — сайт Charter97.org).

Инициатива была принята Советом ЕС по просьбе украинских властей и получила поддержку Германии, а также ряда других государств-членов. Новые правила вступят в силу сразу после официальной публикации документа.

Теперь упрощенный механизм сохранится только для тех украинцев, которые уже прошли военную службу или официально освобождены от нее. Остальным мужчинам призывного возраста для получения права на пребывание в странах Евросоюза придется подавать индивидуальное ходатайство о предоставлении убежища.

По данным украинских властей, страна ежемесячно мобилизует до 34 тысяч человек. При этом бывший министр обороны Михаил Федоров ранее заявлял, что в розыске находятся более двух миллионов военнообязанных. «Из-за большого числа уклонистов армия уже с трудом восполняет потери», — пишут авторы материала.

Согласно действующим украинским нормам, изменения прежде всего затронут мужчин в возрасте от 23 до 60 лет. Исключения предусмотрены для отцов троих и более несовершеннолетних детей, а также граждан, освобожденных от службы по состоянию здоровья. При этом нововведения не коснутся украинцев, уже получивших статус временной защиты в странах ЕС.

В Берлине решение поддержали. Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее заявлял, что просил президента Украины Владимира Зеленского сделать все возможное, «чтобы молодые мужчины оставались в стране, поскольку они нужны Украине».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com