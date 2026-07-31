Россияне вынесли наличными из банков два годовых бюджета Московской области 1 31.07.2026, 13:45

Это абсолютный рекорд.

Отток наличных из банковской системы России продолжает ускоряться. С 1 по 30 июля объем «кэша» в обращении увеличился еще на 620,9 млрд рублей, следует из данных ЦБ РФ. В результате июль побил рекорд апреля, когда наличных денег в обороте стало больше на 607,9 млрд рублей.

Накопленным итогом за последние 6 месяцев (февраль–июль) отток наличных из банков достиг 2,543 трлн рублей — суммы, равной почти двум годовым бюджетам Московской области (1,3 трлн рублей) и поти 5 годовым бюджетам Красноярского края (527 млрд рублей). В пересчете на вес 5-тысячных купюр банки потеряли 480 тонн наличных, или 48 классических грузовиков «Камаз».

В июле деньги из банковской системы утекали 28 дней из 30, следует из статистики ЦБ. А самый высокий отток был зафиксирован в первые две недели месяца, когда кредитные организации практически каждый день теряли по 30-60 млрд рублей.

Это «абсолютный рекорд в этом году месячный, и вообще исторически максимальный июль», заявил в среду вице-президент Сбербанка Тарас Скворцов. По его словам, отток наличных стал «одной из главных проблем» для банковской системы и уже привел к дефициту рублевой ликвидности у ряда банков.

По прогнозу «Сбера», к концу года объем наличных в обращении может увеличиться на 3,8 триллиона рублей. Это станет историческим рекордом для России — выше показателей пандемии 2020 года (тогда из банковской системы утекло 2,8 трлн рублей) и первого года войны (2,2 трлн рублей).

По словам Скворцова, в наличные и «серые» расчеты массово переходит бизнес, по которому ударило повышение налогов. «Мы видим резкое снижение, например, сдачи наличности в инкассацию. Там, где раньше клиент расплачивается наличностью, деньги возвращались в банк через инкассацию. Сейчас — нет, они остаются у клиентов, они выплачивают, видимо, ими зарплату, рассчитываются со своими партнерами», — рассказал банкир.

Объемы бегства в наличные могут свидетельствовать о том, что деньги из банковской системы забирают крупные инсайдеры, не исключаетэкономист Николай Корженевский. Речь идет о людях, которые могут знать, что «в России будет происходить что-то крайне негативное — будет какая-то эскалация, война, более широкая геополитика», поясняет он.

За сумки «сумки с налом» в России продается криптовалюта, которую затем можно вывести за рубеж. «Деньги голосуют ногами: видно, что предпринимаются конкретные действия, настолько риск велик», — говорит Корженевский.

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