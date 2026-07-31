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Лукашенко подарили корову

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  • 31.07.2026, 13:15
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Лукашенко подарили корову

Она будет стоять во Дворце Независимости.

Бронзовую корову подарили Александру Лукашенко во время рабочей поездки политика 31 июля на предприятие «Савушкин продукт» в Березовском районе. Фотографии скульптуры опубликовала пресс-служба диктатора.

О том, что корове надо поставить памятник, Лукашенко заявил в октябре 2024 года во время рабочей поездки в Пинский район.

«Корове надо поставить памятник. Благодаря корове партизаны выживали и детишки. После войны благодаря корове мы выжили. И сейчас она нас кормит. Корова — это святое. Для меня это святое», — сказал тогда Лукашенко.

В 2025 году во время встречи с губернатором Кировской области России Александром Соколовым диктатор сказал, что место коровы — во дворце.

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