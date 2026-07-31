Врач: Все мои одногруппники покинули Беларусь 31.07.2026, 12:53

Диагноз системе белорусского здравоохранения.

Куда исчезли белорусские медики и почему никто не хочет идти работать в государственную систему здравоохранения? Такой вопрос сайт Charter97.org задал проживающему в Испании белорусскому врачу Алексею Носову:

— Основной фактор заключается в том, что мы живем в экономическом мире, где всем правят деньги. Работать по 180–200 часов в месяц и в итоге получать зарплату, на которую можно только дожить до следующей зарплаты, совсем не смешно. Действительно не смешно.

Очень многие специалисты моего поколения, а также люди немного старше или младше, которые что-то собой представляли, искали путь на Запад и нашли его. Многие уехали, и здесь они очень хорошо востребованы. Последний мой однокурсник, который оставался в Беларуси, уехал два года назад. Вся наша группа уже давно находится за рубежом. Он был заведующим отделением, не буду уточнять каким, и имел очень серьезный оперативный опыт. Мы все спрашивали его: «Почему ты не уезжаешь?» Он отвечал: «Есть что терять. Я здесь заведующий» и так далее.

Когда он все-таки уехал в Германию, то понял, что там совершенно другой уровень зарплаты. За то, что он умеет делать, он получает, я подчеркну, в десять раз больше, чем получал в Беларуси. В десять раз. Это все-таки очень серьезный показатель. Начнем с этого.

Многие люди были бы готовы продолжать работать в Беларуси. Но есть еще вопросы организации здравоохранения и отношения пациентов к врачу.

Я понимаю, что в глазах некоторых пациентов именно врачи виноваты во всех их болезнях. Но, извините, если человек съедает по три-четыре килограмма еды, ничего не делает в течение дня, курит пачку сигарет, а потом приходит к врачу и требует, чтобы ему вернули здоровье, это несерьезно и совсем не смешно. Санитарно-просветительская работа в Беларуси находится на нуле. Можно сказать, что ее вообще нет. Организация здравоохранения просто смешная, совершенно смешная по европейским меркам. Когда врач в Беларуси приходит на работу, он сразу оказывается под угрозой уголовной статьи. Он только пришел на работу, а уже фактически находится под статьей. Это не секрет, все врачи это знают.

Потом еще приходят пациенты, которые считают, что они всегда правы, и начинают оскорблять врача. Конечно, так ведут себя не все. Но некоторые оскорбляют тебя прямо с порога, иногда даже лезут с кулаками. Ты вынужден со всем этим разбираться вместо того, чтобы заниматься своей непосредственной лечебной деятельностью. Лично меня это не привлекает, как и многих других людей.

Плюс ко всему врачи все-таки не самые глупые люди на земле. У них есть определенный уровень образования и мышления. Они понимают, что происходит вокруг, знают себе цену и пытаются найти что-то приемлемое для своей жизни. Поэтому основная масса врачей просто уехала. Те, кто остался, продолжают работать. Кто-то просто дорабатывает до пенсии. Некоторых людей выдавили из профессии. Вы же понимаете, что, помимо нехватки персонала, в Беларуси происходят еще и репрессии.

Я не буду подробно в это вдаваться. Эти люди остались без работы. Они уже не могут работать врачами в Беларуси. Естественно, они выезжают за границу, подтверждают свои дипломы и начинают работать там. В Беларуси им не позволяют работать только потому, что они нелояльны к режиму Лукашенко.

Вы же понимаете, что человек, который сейчас незаконно правит Беларусью, добивается того, чтобы страна была полностью развалена. Чтобы у людей, которые потом придут собирать это государство, практически не осталось никаких шансов.

Этого не понимают многие из тех, кто остался в Беларуси. Не понимают этого люди, которые работают на заводах, не понимают и наши пациенты. Они не осознают, что скоро их просто некому будет лечить. Государство добивается того, чтобы у всех людей внутри страны становилось все меньше возможностей для нормальной жизни.

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