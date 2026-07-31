Путин оказался в яме 2 31.07.2026, 12:46

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Москва фактически исчерпала три ключевых сценария, на которые рассчитывала.

Россия столкнулась с нарастающими военными и экономическими трудностями, однако Путин, судя по всему, не намерен менять курс, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Москва фактически исчерпала три ключевых сценария, на которые рассчитывала после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Первый предполагал дипломатическое давление Вашингтона на Киев ради выгодного для России соглашения. Второй — постепенное прекращение американской помощи Украине. Третий строился на уверенности, что российская армия сумеет добиться перелома на поле боя.

Однако ни один из этих вариантов полностью не реализовался. «План А провалился. План Б также пошел не по сценарию. План С, при котором Россия рассчитывала победить за счет затягивания войны, тоже не работает», — считают авторы.

Темпы российского наступления заметно снизились. Если в 2025 году российские войска заняли более 4,1 тысячи квадратных километров украинской территории, то за первую половину 2026 года их продвижение составило около 650 квадратных километров. Одновременно, по оценкам экспертов, ежемесячные потери армии достигают примерно 30 тысяч человек, тогда как число новых контрактников уже не покрывает эти потери.

Серьезное давление испытывает и экономика. Украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам, портам и логистической инфраструктуре привели к перебоям с топливом, а около трети нефтеперерабатывающих мощностей страны временно выведены из строя. При этом бюджетный дефицит России за первые шесть месяцев 2026 года, как отмечается в публикации, значительно превысил первоначальные прогнозы.

Несмотря на это, Кремль, по мнению аналитиков, способен финансировать войну еще длительное время за счет сокращения гражданских расходов, внутренних заимствований и усиления давления на бизнес и регионы. Власти готовятся к новой волне мобилизации с использованием электронных повесток и цифрового контроля, что позволит проводить призыв менее заметно, чем осенью 2022 года.

Одновременно Москва может усилить ракетные удары по украинской энергетике зимой и расширить гибридные операции против европейских стран. «Путин не готов выбираться из ямы, в которой оказался. Похоже, он хочет копать еще глубже», — пишут авторы.

Несмотря на растущие проблемы России, рассчитывать на скорое завершение войны не приходится. Украина сегодня находится в наиболее выгодном положении с конца 2022 года, однако Кремль убежден, что сможет сломить сопротивление Киева и его союзников затяжной кампанией.

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