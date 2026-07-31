Ученые призывают ходить в сауну 31.07.2026, 12:59

Всего полчаса, проведённых в парилке, положительно влияют на работу иммунной системы.

Команда провела эксперимент при участии 51 финна: 27 женщин и 24 мужчин, средний возраст которых составил 50 лет. По данным учёных, ни у кого из добровольцев не было сердечно-сосудистых заболеваний, пишет «Нож».

Сперва участники заполнили опросник, в котором рассказали о своём образе жизни, частоте посещения саун и приёме лекарств. Затем испытуемые сдали кровь и прошли медосмотр.

Далее финны посетили сауну, где провели 30 минут при температуре около +73 ºC. В середине сеанса им разрешали принять двухминутный душ. Учёные провели повторные анализы крови испытуемых сразу после их выхода из сауны и спустя ещё полчаса.

Если верить результатам эксперимента, получасовой отдых в сауне на время переводит иммунную систему в состояние повышенной готовности. Если точнее, посещение парилки увеличивало количество всех типов циркулирующих лейкоцитов.

«Это может указывать на то, что посещение сауны мобилизует дополнительные лейкоциты из тканей в кровоток, где они оседают после сеанса. Такой периодический выброс лейкоцитов в кровоток полезен, поскольку, покидая своё привычное место, клетки лучше справляются с защитой организма и реагированием на патогены», — объяснил Илкка Хейнонен, соавтор исследования из Университета Турку.

По словам учёных, их эксперимент не доказывает, что регулярные походы в сауну приводят к долгосрочным изменениям в работе иммунной системы. Чтобы изучить этот вопрос, нужно проводить отдельное исследование.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com