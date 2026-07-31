Ученые призывают ходить в сауну
- 31.07.2026, 12:59
Всего полчаса, проведённых в парилке, положительно влияют на работу иммунной системы.
Команда провела эксперимент при участии 51 финна: 27 женщин и 24 мужчин, средний возраст которых составил 50 лет. По данным учёных, ни у кого из добровольцев не было сердечно-сосудистых заболеваний, пишет «Нож».
Сперва участники заполнили опросник, в котором рассказали о своём образе жизни, частоте посещения саун и приёме лекарств. Затем испытуемые сдали кровь и прошли медосмотр.
Далее финны посетили сауну, где провели 30 минут при температуре около +73 ºC. В середине сеанса им разрешали принять двухминутный душ. Учёные провели повторные анализы крови испытуемых сразу после их выхода из сауны и спустя ещё полчаса.
Если верить результатам эксперимента, получасовой отдых в сауне на время переводит иммунную систему в состояние повышенной готовности. Если точнее, посещение парилки увеличивало количество всех типов циркулирующих лейкоцитов.
«Это может указывать на то, что посещение сауны мобилизует дополнительные лейкоциты из тканей в кровоток, где они оседают после сеанса. Такой периодический выброс лейкоцитов в кровоток полезен, поскольку, покидая своё привычное место, клетки лучше справляются с защитой организма и реагированием на патогены», — объяснил Илкка Хейнонен, соавтор исследования из Университета Турку.
По словам учёных, их эксперимент не доказывает, что регулярные походы в сауну приводят к долгосрочным изменениям в работе иммунной системы. Чтобы изучить этот вопрос, нужно проводить отдельное исследование.