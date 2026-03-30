Ким Чен Ын потроллил Лукашенко

Ким Чен Ын потроллил Лукашенко23
- 30.03.2026, 21:27
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Диктатор получил в подарок урну для праха?
Украинский политтехнолог и блогер Борис Тизенгаузен посмеялся над подарками, которые диктатор КНДР Ким Чен Ын вручил Лукашенко в Пхеньяне. Тизенгаузен вспомнил, что Ын не впервые преподносит гостям необычные дары:
— Не знаю, троллит ли он на самом деле или действительно сам выбирает такие подарки.
Тизенгаузен рассказал, что во время посещения Путиным КНДР Ким Чен Ын подарил российскому диктатору нечто похожее на надгробную плиту:
— Там уже сам старик Кабаев офигел. А для Лукашенко был приготовлен подарок — урна для праха или ночной горшок. Посмотрите, какая красота. Усатый чипс, думаю, от такого подарка прозрел.