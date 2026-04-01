Что известно о здоровье Путина 15 Виктория Вагнер

1.04.2026, 22:11

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Его медицинские показатели являются важными факторами мировой политики.

Состояние здоровья Путина — предмет как неизменного интереса, так и постоянных спекуляций. Его медицинские показатели являются важными факторами мировой политики, поэтому стоит учитывать их беспристрастно.

«Несменяемые лидеры»

Официально никакой негативной информации о состоянии здоровья российского диктатора не обнародовали. Скрывать такие сведения присуще диктатурам — информация о состоянии здоровья предшественников Путина просачивалась в медийное пространство только через годы и десятилетия после их смерти.

Сталин умер в 74 года от инсульта. Леонид Брежнев — в 75. А знали ли вы, что Брежнев пережил несколько клинических смертей? Одна из них случилась с ним в 1976, после чего он превратился в ходячий анекдот и окончательно умер в 1982 году. А до того за его пребыванием на этом свете неусыпно следило Четвертое главное управление при Минздраве СССР — легендарная «Кремлевка» — и лично академик Евгений Чазов. Генсека круглосуточно сопровождала группа врачей-реаниматологов. Его загородные резиденции и даже рабочий кабинет были оснащены новейшим на то время реанимационным оборудованием, а в поездках в кортеже всегда ехал специальный реанимобиль.

Со времен советской власти мировая медицина кардинально изменилась, поэтому надеяться, что 73-летний Путин приближается к финалу своих предшественников, бесполезно. Но любые изменения в его физическом состоянии имеют огромное влияние на ситуацию в мире.

Скрытые диагнозы

Анализировать реальное состояние здоровья российского диктатора можно разве что по внешним признакам.

В результате визуального наблюдения медицинские эксперты начали говорить о «стероидном лице». Визуальная припухлость, так называемое «лунообразное лицо», в медицине обычно связывают с приемом глюкокортикостероидов. Их применяют при лечении онкологии, болезнях почек и сильных болях в спине, а также в случаях аутоиммунных расстройств.

Побочные эффекты, которые дают глюкокортикостероиды, и замечают у Путина наблюдатели:

«стероидная ярость» — чрезмерная агрессивность, раздражительность и импульсивность в принятии решений;

ослабление иммунитета (отсюда страх перед инфекциями, о котором свидетельствуют длинные столы и карантины для посетителей) и тому подобное.

Вместе с тем следует учитывать, что одутловатость лица может быть также следствием косметических процедур или сердечно-сосудистых проблем.

Еще в январе 2014 года американо-британский журнал The Week сообщил о слухах о возможном раке спинного мозга у Путина. Достаточно молодой журнал The Week не считается «тяжеловесом» (как The Economist или Time), однако его читают «люди, которые принимают решения».

В октябре 2015 года уже американский таблоид The New York Post сообщил, что Путин страдает от рака поджелудочной железы — журналисты ссылались на немецкого врача, который его лечил.

Другие источники говорят о других видах онкологических заболеваний, которые могут быть у Путина. Особенно обсуждение такой информации оживилось после начала полномасштабного вторжения. В частности, еженедельник Newsweek в июне 2022 года опубликовал резонансный материал, о том, что в апреле 2022 года Путин прошел курс лечения от рака. Newsweek — одно из старейших и самых известных американских изданий, но в последние годы его обвиняют в погоне за сенсациями.

Британские издания, со ссылкой на отчеты британской разведки MI6, предполагали, что Путин может быть серьезно болен, а на публичных мероприятиях иногда появляются его двойники. Немецкий Bild в аналогичных публикациях ссылался на данные национальных спецслужб.

В начале 2023 года о тяжелой болезни диктатора говорил и Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Но, судя по всему, данных разведок мира недостаточно для установления окончательного диагноза.

Гораздо больше оснований по внешним признакам говорить о еще одной болезни диктатора — Паркинсона. Догадки о ней возникли из-за наблюдения за моторикой Путина. На многих видео заметно дрожание рук и ног, хватание за край стола или неестественные движения стопами. Также видео зафиксировало «походку стрелка» — ограниченную амплитуду движений правой руки во время ходьбы. Это ранний признак паркинсонизма.

Мечты о вечной жизни

Во время визита Владимира Путина в Пекин в сентябре 2025 года частный разговор с Си Цзиньпином о долголетии незапланированно зафиксировали включенные микрофоны. И это не случайный small talk, ведь Китай уверенно конкурирует с США за лидерство в области исследования долголетия — благодаря отсутствию жестких этических ограничений, которые существуют на Западе. А Россия, в фарватере Китая, работает над продлением жизни одного конкретного человека.

Исследованиями в этом направлении в РФ занимается старшая дочь Путина, эндокринолог Мария Воронцова.

В 2024—2025 годах в России окончательно оформился конкретный перечень технологий, на которые государство (соответственно, лично Путин) делает ставку и за которыми пристально следит его дочь:

Биопринтинг и регенерация органов. Технология призвана не лечить старый орган, а заменить его на новый, напечатанный на 3D-принтере из собственных клеток пациента.

Редактирование генома — технология, которая позволяет вносить точные изменения непосредственно в ДНК живых организмов. В частности, ее можно применять для исправления генетических ошибок, которые накапливаются с возрастом и приводят к старению или проявляют склонность к раку.

Разработка сенолитиков — препаратов, которые избирательно уничтожают старые клетки.

Отдельно от генетических исследований ведется работа по созданию «цифрового бессмертия». Курчатовский институт разрабатывает способ переместить мозг в компьютер — на случай, если не удастся спасти тело.

В начале 2025 года была запущена масштабная государственная программа РФ Новые технологии сохранения здоровья, провозглашенная как стратегия достижения «технологического суверенитета» в медицине и разработки методов радикального продления жизни. По амбициозным планам от нее уже в 2028 году ожидают весомых результатов. Можно ли считать простым совпадением, что к тому времени Путину будет 75 лет?

Виктория Вагнер, New Voice

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