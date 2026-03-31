Эволюция хамства
- Андрей Макаревич
- 31.03.2026, 10:00
Утверждение, что человечество быстро и катастрофически поглупело, похоже, верно только отчасти – человечество было таким всегда. Просто в зависимости от того, через какие полосы проходит мир, это проявляется в большей или меньшей степени.
Вот что однозначно расцвело пышным цветом – это хамство. Началось все с политических телешоу и в общем недавно – я помню интереснейшие программы типа «К барьеру!» – оппоненты спорили, и никто друг другу не хамил! (Что-то позволял себе Жириновский, но на сегодняшнем фоне это детский лепет).
Началось так быстро и ощутимо, что я не мог отделаться от ощущения – это указание сверху. Почти одновременно хамство стало рабочим языком российских полпредов. А уж народ-богоносец подхватил с наслаждением. А че, можно было?
Хамство захлестнуло интернет. Летит оно всегда от незнакомых людей (знакомые-то тебе не хамят, верно?) Хамство всегда бездарно. Его единственная задача – вывести тебя из равновесия. И все.
Поскольку я не позволяю себе отвечать на хамство хамством (хотя многие находят в этом удовольствие), для меня диалог в этом месте кончается — чаще всего не начавшись. Могу очень иногда послать хама в жопу, но это, на мой взгляд, всего лишь рекомендация направления движения. Можно, конечно, иногда подчищать ленту, но скучно и противно – как подтирать за другими.
Интересно, какова эволюция хамства на других языковых просторах?
Андрей Макаревич, «Фейсбук»