закрыть
31 марта 2026, вторник, 10:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Эволюция хамства

Утверждение, что человечество быстро и катастрофически поглупело, похоже, верно только отчасти – человечество было таким всегда. Просто в зависимости от того, через какие полосы проходит мир, это проявляется в большей или меньшей степени.

Вот что однозначно расцвело пышным цветом – это хамство. Началось все с политических телешоу и в общем недавно – я помню интереснейшие программы типа «К барьеру!» – оппоненты спорили, и никто друг другу не хамил! (Что-то позволял себе Жириновский, но на сегодняшнем фоне это детский лепет).

Началось так быстро и ощутимо, что я не мог отделаться от ощущения – это указание сверху. Почти одновременно хамство стало рабочим языком российских полпредов. А уж народ-богоносец подхватил с наслаждением. А че, можно было?

Хамство захлестнуло интернет. Летит оно всегда от незнакомых людей (знакомые-то тебе не хамят, верно?) Хамство всегда бездарно. Его единственная задача – вывести тебя из равновесия. И все.

Поскольку я не позволяю себе отвечать на хамство хамством (хотя многие находят в этом удовольствие), для меня диалог в этом месте кончается — чаще всего не начавшись. Могу очень иногда послать хама в жопу, но это, на мой взгляд, всего лишь рекомендация направления движения. Можно, конечно, иногда подчищать ленту, но скучно и противно – как подтирать за другими.

Интересно, какова эволюция хамства на других языковых просторах?

Андрей Макаревич, «Фейсбук»

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

