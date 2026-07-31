Плохая новость для лукашистов 31.07.2026, 11:48

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Санкции теперь пойдут без пакетов.

Европа может отказаться от пакетного принятия санкций в отношении России, а заодно и Беларуси. Официальные медиа успели осторожно порадоваться — мол, и новых санкционных идей нет, и пакеты проходят согласование слишком трудно. Так что 21-й пакет приняли, к нему мы адаптируемся быстро (на самом деле, не факт), а потом — всё. Санкции вышли на плато. Но для агрессоров, похоже, плохие новости, пишет planbmedia.io.

Без пакетов

Сегодня The Financial Times написала, что европейские страны рассматривают новый подход к процессу принятия санкций против России. Одна из идей, набирающая популярность в Еврокомиссии и среди наиболее проукраински настроенных стран, заключается в том, чтобы согласовывать и вводить санкции по отдельности или небольшими тематическими группами, вместо того, чтобы стремиться к крупным пакетам ради пиара.

Действительно, согласование пакетов было хлопотным делом. Последний, в частности, тормозила Греция, требуя исключений для своей судоходной компании.

Новый подход снизит риск задержки санкций, поскольку у стран будет меньше возможностей использовать право вето в ходе переговоров, цитирует FT «Медуза».

Литва готовит удар

Беларуси рассчитывать на послабления тоже не приходится. Литовское LRT пишет, что МИД намерен дополнить закон о национальных санкциях новыми ограничениями для граждан России и Беларуси. Речь о запрете на приобретение недвижимости вблизи стратегических объектов и запрете на въезд в страну деятелей культуры, образования и спорта, поддерживающих агрессию.

«Важно обеспечить учреждения четкой правовой основой для принятия своевременных, последовательных и обоснованных решений, чтобы общественная деятельность в сфере культуры или развлечений не использовалась для пропаганды, искажения истории и формирования нарративов с целью влияния на литовское общество и эксплуатации этих сфер в качестве политического инструмента», — говорится в комментарии министерства агентству BNS.

Поправки в закон предполагают, что физическим и юридическим лицам, а также представителям организаций из России и Беларуси, желающим осуществлять общественную деятельность в сфере образования, науки и исследований, культуры, спорта, искусства и развлечений, будет отказано во въезде в Литву, если будет установлено, что они осуществляют или осуществляли такую деятельность на территориях Украины, аннексированных Россией, временно оккупированных Россией, если они прямо или косвенно поддерживают войну против Украины или участвовали в ней.

Предлагается также отказывать во въезде лицам, предпринимающим действия или проводящим политику, подрывающую территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, подрывающую стабильность или безопасность Украины, а также тем, кто прямо или косвенно поддерживает грубые нарушения прав человека или репрессии против гражданского общества и демократических сил в России, Беларуси, или чья деятельность представляет угрозу демократии или верховенству права.

Глядишь, сперва Литва станет зоной, свободной от пропагандистов и любителей попеть и поплясать на оккупированных территориях, а там и остальные подтянутся. Пока продолжается российская агрессия в отношении Украины и репрессии в Беларуси не будет ни плато, ни оттепели.

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