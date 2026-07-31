В России начнут маркировку снега и льда 2 31.07.2026, 12:13

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фото: themoscowtimes.com

Деньги за это будут поступать приближенному к Путину миллиардеру.

Система маркировки товаров «Честный знак», которую российские власти запустили в 2019 году, обещая бороться с контрафактом и теневым рынком, охватит снег и лед.

Как следует из проекта постановления Минпромторга, опубликованного на портале правовых актов, «лед и снег» будут включены эксперимент по маркировке «замороженной продукции» с 1 марта 2027 года.

Согласно документу, нанесение марки, которым занимается связанный с миллиардером Алишером Усмановым «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ), коснется в том числе товарного кода 2201 90 000 0 (прочие воды, включая природные или искусственные минеральные, газированные, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ; лед и снег).

Также под маркировку попадут кишки, пузыри и желудки животных (код 0504 00 000 0), молодые сыры (0406 10 800 0), мороженое (2105) и замороженная рыба (0303). Действующий экспериментальный режим маркировки замороженной продукции Минпромторг предлагает продлить до 28 февраля 2027 года. Это «положительно отразится на готовности бизнеса к вступлению обязательных требований по маркировке средствами идентификации в указанных отраслях», указывает ведомство в пояснительной записке к проекту.

Позволяющая связанному с Усмановым ЦРПТ собирать по 50 копеек с каждой единицы проданного в России товара, система «Честный знак» изначально охватывала табак, обувь и лекарства. В 2021-24 гг в нее включили молочную продукцию, воду, духи, шины, велосипеды и БАДы, а в последние два года процесс охватил еще больше категорий товаров — от шуб до колбасы.

Под «поэкземлярных учет» с 1 марта 2026 года попали хлеб, радиоэлектроника, а также новые виды одежды; с 1 апреля — чай, с 1 мая — шоколад, карамель и жвачка, с 1 июня — кофе и цикорий. В рамках экспериментального режима ведется маркировка оптоволокна, обогревателей, пиротехники, огнетушителей, полимерных труб, макарон, макароны, круп и меда.

Хотя сам код DataMatrix обходится бизнесу в 50 копеек (без НДС), полная стоимость нанесения на товар составляет около 7–8 рублей. В 2023 году ЦРПТ заработал на маркировке 23 млрд рублей.

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