В России начнут маркировку снега и льда2
- 31.07.2026, 12:13
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Деньги за это будут поступать приближенному к Путину миллиардеру.
Система маркировки товаров «Честный знак», которую российские власти запустили в 2019 году, обещая бороться с контрафактом и теневым рынком, охватит снег и лед.
Как следует из проекта постановления Минпромторга, опубликованного на портале правовых актов, «лед и снег» будут включены эксперимент по маркировке «замороженной продукции» с 1 марта 2027 года.
Согласно документу, нанесение марки, которым занимается связанный с миллиардером Алишером Усмановым «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ), коснется в том числе товарного кода 2201 90 000 0 (прочие воды, включая природные или искусственные минеральные, газированные, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ; лед и снег).
Также под маркировку попадут кишки, пузыри и желудки животных (код 0504 00 000 0), молодые сыры (0406 10 800 0), мороженое (2105) и замороженная рыба (0303). Действующий экспериментальный режим маркировки замороженной продукции Минпромторг предлагает продлить до 28 февраля 2027 года. Это «положительно отразится на готовности бизнеса к вступлению обязательных требований по маркировке средствами идентификации в указанных отраслях», указывает ведомство в пояснительной записке к проекту.
Позволяющая связанному с Усмановым ЦРПТ собирать по 50 копеек с каждой единицы проданного в России товара, система «Честный знак» изначально охватывала табак, обувь и лекарства. В 2021-24 гг в нее включили молочную продукцию, воду, духи, шины, велосипеды и БАДы, а в последние два года процесс охватил еще больше категорий товаров — от шуб до колбасы.
Под «поэкземлярных учет» с 1 марта 2026 года попали хлеб, радиоэлектроника, а также новые виды одежды; с 1 апреля — чай, с 1 мая — шоколад, карамель и жвачка, с 1 июня — кофе и цикорий. В рамках экспериментального режима ведется маркировка оптоволокна, обогревателей, пиротехники, огнетушителей, полимерных труб, макарон, макароны, круп и меда.
Хотя сам код DataMatrix обходится бизнесу в 50 копеек (без НДС), полная стоимость нанесения на товар составляет около 7–8 рублей. В 2023 году ЦРПТ заработал на маркировке 23 млрд рублей.