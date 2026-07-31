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Белорусов ждет жара до +37

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  • 31.07.2026, 12:10
Белорусов ждет жара до +37

Уже завтра.

В Беларуси на пятницу, 1 августа, объявлен красный уровень опасности из-за аномальной жары. Согласно прогнозу синоптиков, днём столбики термометров в Брестской и Гомельской областях покажут +35…+37°C — это наиболее раскалённые регионы страны.

На остальной территории жара будет чуть менее интенсивной — воздух прогреется до +30…+34°C. Жителей Минска ожидает +30…+32°C.

Синоптики также предупреждают о грозовой активности на северо-западе страны: днём здесь возможны сильные ливни с градом, а порывы ветра местами усилятся до 15–20 м/с, в отдельных районах — до 24 м/с.

Как поясняют метеорологи, погодную картину в целом сформирует область повышенного атмосферного давления с прогретой воздушной массой, тогда как на северо-западе ситуацию скорректирует проходящий атмосферный фронт.

В течение дня облачность будет переменной, ночью и утром в некоторых районах не исключён слабый туман. Что касается атмосферного давления — в ночные часы существенных колебаний не предвидится, а днём оно немного снизится.

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