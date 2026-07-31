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Силы обороны Украины поразили авиазавод в Евпатории, порт в Тамани и Волгоградский НПЗ

  • 31.07.2026, 12:08
Силы обороны Украины поразили авиазавод в Евпатории, порт в Тамани и Волгоградский НПЗ

Украинский Генштаб и СБУ подвели итоги результативной ночи.

Силы обороны Украины в ночь на 31 июля поразили Волгоградский НПЗ, авиазавод, порт, комплекс РЭБ «Поле-21» и другие объекты российских оккупантов.

Об этом сообщает Telegram-канал Генерального штаба ВСУ .

В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Волгограднефтепереработка» в Волгограде (Волгоградская область, РФ).

Зафиксировано попадание в объект с последующим пожаром на территории предприятия.

«Лукойл-Волгограднефтепереработка» - один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Мощность переработки составляет около 15 млн. тонн нефти в год.

Предприятие производит автомобильные бензины, дизельное и авиатопливое. Задействованное в обеспечении потребностей вооруженных сил РФ.

Масштабы ущерба устанавливаются.

Также поражен комплекс радиоэлектронной борьбы оккупантов «Поле-21» в районе Голубовки Луганской области.

Кроме того, поражен состав боеприпасов в районе Наумовки (АР Крым) и пункт управления противника в районе Бахмута Донецкой области.

Также СБУ совместно с Силами обороны атаковали авиазавод во временно оккупированной Евпатории. Были поражены два ангара для хранения авиационной техники и производственный цех.

Также под удар попала инфраструктура порта Тамань, где зафиксирован масштабный пожар.

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