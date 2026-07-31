В белорусском лесу нашли редчайшую лисичку 1 31.07.2026, 11:58

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Она похожа на поросенка.

Нынешний грибной сезон в Беларуси уже подарил собирателям щедрый урожай. Но настоящей удачей считается не количество грибов в корзине, а находка редкого экземпляра, который встречается даже опытным любителям тихой охоты нечасто.

Именно такой ценный трофей попался известному белорусскому грибнику Александру Горбацевичу.

На протяжении нескольких лет Александр мечтал отыскать гомфус булавовидный — гриб, известный также под названиями лисичка булавовидная или свиное ухо. И вот его многолетние поиски наконец увенчались успехом.

О долгожданной находке грибник поделился в своём Instagram, отметив, что осуществилась одна из его давних грибных мечт — ему удалось найти свежий молодой экземпляр классической формы.

Этот лесной трофей практически невозможно перепутать с другими грибами — его характерная особенность заключается в необычном сиреневом оттенке. Сам Александр в шутку сравнил находку с маленьким поросёнком.

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