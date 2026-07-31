закрыть
31 июля 2026, пятница, 11:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Bloomberg: Си Цзиньпин поставил армии Китая новую задачу к 2027 году

  • 31.07.2026, 11:31
Bloomberg: Си Цзиньпин поставил армии Китая новую задачу к 2027 году
Си Цзиньпин

Пекин опасается отставания от США в сфере военных технологий.

Лидер Китая Си Цзиньпин поручил активизировать использование беспилотных технологий и искусственного интеллекта в армии Китая, стремясь создать передовые вооруженные силы.

Об этом сообщает Bloomberg и китайское государственное агентство «Синьхуа».

Во время выступления перед военным руководством Си Цзиньпин отметил необходимость интеграции искусственного интеллекта и автономных систем в боевые операции Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Это заявление подчеркивает растущие опасения Пекина по поводу разрыва или конкуренции в сфере военных технологий из США, которые также активно инвестируют в использование ИИ и автономных систем.

Руководство Китая считает, что беспилотные платформы и искусственный интеллект изменят природу современных войн, поэтому армия должна адаптировать свои стратегии, обучение и подготовку кадров под новые реалии.

Согласие китайского лидера прозвучало на фоне подготовки НОАК к празднованию своего 100-летия в 2027 году - даты, к которой, по словам Си Цзиньпина, армия должна продемонстрировать значительный прогресс в развитии современных вооруженных сил.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не туда воюем
Не туда воюем Ирина Халип
Необратимый процесс
Необратимый процесс Юрий Федоренко
Лукашенко чудит
Лукашенко чудит Валерий Карбалевич
Переговоры Трампа и Зеленского: важные детали
Переговоры Трампа и Зеленского: важные детали Владимир Фесенко