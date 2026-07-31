Bloomberg: Си Цзиньпин поставил армии Китая новую задачу к 2027 году
- 31.07.2026, 11:31
Пекин опасается отставания от США в сфере военных технологий.
Лидер Китая Си Цзиньпин поручил активизировать использование беспилотных технологий и искусственного интеллекта в армии Китая, стремясь создать передовые вооруженные силы.
Об этом сообщает Bloomberg и китайское государственное агентство «Синьхуа».
Во время выступления перед военным руководством Си Цзиньпин отметил необходимость интеграции искусственного интеллекта и автономных систем в боевые операции Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
Это заявление подчеркивает растущие опасения Пекина по поводу разрыва или конкуренции в сфере военных технологий из США, которые также активно инвестируют в использование ИИ и автономных систем.
Руководство Китая считает, что беспилотные платформы и искусственный интеллект изменят природу современных войн, поэтому армия должна адаптировать свои стратегии, обучение и подготовку кадров под новые реалии.
Согласие китайского лидера прозвучало на фоне подготовки НОАК к празднованию своего 100-летия в 2027 году - даты, к которой, по словам Си Цзиньпина, армия должна продемонстрировать значительный прогресс в развитии современных вооруженных сил.