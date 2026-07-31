The Times: Август 2026 года может стать самым проклятым месяцем для Путина

The Times: Август 2026 года может стать самым проклятым месяцем для Путина1
- 31.07.2026, 10:56
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Война против Украины поставила его режим в трудное положение.
Август 2026 года может принести российскому диктатору Владимиру Путину и России очень большие неприятности.
Об этом говорится в новом материале британского издания The Times.
Журналисты The Times обратили внимание на то, что в России в августе часто происходят различные катаклизмы, взрывы, стихийные бедствия, природные и техногенные катастрофы, политические перевороты.
По данным британских журналистов, сами россияне уже называют август «проклятым» месяцем.
В августе 1991 года, еще во времена СССР, произошла попытка государственного переворота, когда в Москву ввели войска.
В 2000-м году затонула российская подводная лодка «Курск», в 2009 году произошел взрыв на Саяно-Шушенской ГРЭС (тогда погибли 75 человек), а в 2024 году Силы обороны Украины начали оборонительную операцию в Курской области России.
В августе в России часто происходят наводнения, лесные пожары. Кроме того, в этом месяце почему-то на российской территории часто происходят авиакатастрофы и террористические атаки.
Например, в августе 2004 года в результате подрыва смертниц потерпели крушение самолеты «Ту-134» и «Ту-154», что привело к гибели 90 человек.
The Times считает, что август 2026 года может стать самым мрачным месяцем для Путина. У хозяина Кремля есть достаточно оснований опасаться следующего месяца, так как война против Украины поставила его режим в трудное положение.