Как знакомые запахи помогают нам мысленно перенестись в детство 31.07.2026, 10:42

Уникальная «машина времени».

Французские учёные из Центра нейробиологических исследований в Лионе выяснили, почему запах ковра или булочек с корицей может вызывать у нас яркие воспоминания о детстве, пишет «Нож».

Ранее исследователи предполагали, что за обонятельную память человека отвечают отдельные участки мозга. Например, эту функцию приписывали долгоживущим гранулярным клеткам в обонятельной луковице мозга. По данным учёных, эти клетки формируются в первый день жизни ребёнка и со временем «настраиваются» на восприятие приятных запахов.

Авторы свежей статьи решили проверить эту гипотезу. Сперва они провели опрос более чем 600 добровольцев. Людей спрашивали, возникают ли у них воспоминания, связанные с запахами из далёкого прошлого. По словам экспертов, большинство опрошенных ответили утвердительно.

«Запахи — это исключительные сигналы для доступа к автобиографическим воспоминаниям», — рассуждает Натали Мандайрон, старший автор исследования.

Далее учёные провели эксперимент над лабораторными мышами. Грызунов в возрасте от трёх до четырёх недель — для них это раннее детство — подвергли воздействию приятных естественных запахов. При этом у части животных «отключили» гранулярные клетки.

Результаты эксперимента подтвердили, что ранние воспоминания о запахах действительно запечатлеваются в гранулярных клетках обонятельной луковицы. Так, мыши, у которых «отключили» данные клетки, впоследствии были равнодушны к ароматам.

Научное сообщество с интересом отнеслось к открытию французских учёных. Некоторые посоветовали специалистам посвятить новое исследование подсознательным реакциям людей на неприятные запахи из детства.

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