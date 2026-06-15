Белорусы отказываются работать на ММЗ

Белорусы отказываются работать на ММЗ12
- 15.06.2026, 8:54
- 3,534
На предприятии ищут 120 работников.
На Минский моторный завод требуется 120 работников. Столько предложений от этого предприятия размещено в общереспубликанской базе вакансий. «Зеркало» рассказывает, какие кадры и на какие зарплаты ищут на этот завод.
Одну из самых высоких зарплат на этом заводе предлагают начальнику юридического отдела — 3000−3300 рублей. Заместителю руководителя организации по идеологической работе готовы платить 3000 рублей, а наладчику автоматических линий и агрегатных станков — 3000−3250 рублей.
Старшему мастеру, оператору станков с программным управлением, специалисту по продажам, а также наладчику автоматов и полуавтоматов обещают зарплату в 2700 рублей.
Одни из самых низких зарплат — у контролера измерительных приборов и специального инструмента и архивариуса (по 1200 рублей в месяц).
Грузчику обещают 1500−1900 рублей, бухгалтеру — 1700 рублей, а оператору котельной — 1850 рублей.
Врачу-неврологу, как и офтальмологу, на полставки готовы платить 880 рублей.
Ранее, как писал сайт Charter97.org, на Минском автомобильном заводе начался серьезный кадровый кризис. На предприятии не хватает 400 работников.