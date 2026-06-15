Что известно о состоянии здоровья Александра Милинкевича 15.06.2026, 9:46

Александр Милинкевич

Оппозиционный политик пережил тяжелую операцию.

В интервью «Радыё Свабода» Инна Кулей, жена оппозиционного политика Александра Милинкевича, рассказала о его здоровье.

— К сожалению, это все время качели. То становится очень хорошо и мы идем вперед, то два шага вперед, один назад. Все-таки это мозг, а мозг такая вещь — нельзя сказать, что непредсказуемая (потому что врачи знают, что происходит), но прогнозы никто не делает. Наблюдаем, смотрим, — поделилась Инна.

По ее словам, организм Александра Милинкевича оказался довольно сильным.

— Повреждение не такое серьезное в плане памяти, речи — очень хорошо, что это сохранилось. Но, конечно, двигательный аппарат и то, что человек такое долгое время находится в постели — это сложная вещь. Тут реабилитологи работают с тем, чтобы сажать, пробовать поставить на ноги, удержать позу — вот это состояние тяжелее. И те бактерии, которые он приобрел уже в больнице, они в таком полусонном состоянии и в любой момент они могут оживиться, и это немного откатывает назад, — сообщила Инна Кулей.

Напомним, 24 ноября прошлого года Александр Милинкевич лег в больницу на плановую операцию. До этого обследование показало, что правая шейная артерия была на 80% перекрыта тромбом. Врачи предупреждали о высоком риске инсульта и настаивали на хирургическом вмешательстве. Операцию провели 25 ноября, однако после нее у Милинкевича развился отек мозга. Три недели он находился в интенсивной терапии. После этого начался длительный период лечения.

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