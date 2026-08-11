Трамп теперь играет в гольф под защитой комплекса Stinger 6 11.08.2026, 13:04

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Дональд Трамп

В Белом доме подтвердили информацию.

Американские военные усилили защиту президента США Дональда Трампа во время игры в гольф, разместив рядом с президентом зенитный ракетный комплекс AN/TWQ-1 Avenger. Фотографии и видео с системой появились после визита Трампа на турнир LIV Golf в его клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси, пишет TWZ (перевод — сайт Charter97.org).

На опубликованных кадрах за спиной президента виден армейский Humvee с установленным комплексом Avenger, прикрытым заграждением из колючей проволоки. Рядом также находилась радиолокационная станция AN/MPQ-64 Sentinel. В Белом доме подтвердили подлинность фотографий.

Avenger предназначен для ближней противовоздушной обороны и вооружен ракетами Stinger. Комплекс способен поражать воздушные цели, включая беспилотники, что делает его подходящим средством для защиты президента на открытой территории.

«Я не переживаю из-за ракет и дронов», — пошутил Трамп во время разговора с военными. Один из офицеров ответил: «Мы всё прикрыли».

Необходимость такой защиты подчеркивается недавними инцидентами. Во время пребывания Трампа в Бедминстере истребители F-16 перехватили два гражданских самолета, нарушивших временную зону ограничения полетов над районом.

Угрозы президенту особенно серьезно воспринимаются после покушения на Трампа во время игры в гольф во Флориде в сентябре 2024 года. Тогда агент Секретной службы заметил вооруженного мужчину у ограждения поля.

Дополнительные опасения связаны с Ираном. После начала американской операции против страны вероятность попытки ответного удара по Трампу, по оценкам американских властей, стала выше. Военные также учитывают быстрое распространение ударных дронов, которые активно используются Ираном и его партнерами.

Avenger уже применялся для защиты президента. По данным NORAD, при таких задачах комплексы обслуживают военнослужащие 263-го командования противовоздушной и противоракетной обороны армии США.

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