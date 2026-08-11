Лукашенко потребовал найти в Беларуси «формулу» повышения рождаемости 46 11.08.2026, 13:29

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Диктатор заявил, что это просто как дважды два.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко потребовал от правительства найти «формулу», которая должна оживить демографические процессы в Беларуси. Об этом узурпатор рассуждал на совещании с чиновниками.

«Казалось бы, рожайте! На полном государственном обеспечении дети. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решить другие вопросы — образование, карьера, еще чего-то, а потом уже рожать», — заявил диктатор.

Лукашенко вспомнил, что десять лет назад рождаемость была выше, хотя, по его утверждению, уровень благосостояния населения был ниже.

Теперь диктатор требует, чтобы правительство выработало «формулу оживления демографии».

«Чтобы мы не исчезли как нация и было кому работать, все просто как дважды два: двое родителей — двое ребятишек. Это база, как говорит молодежь. А лучше — трое и больше», — заявил Лукашенко.

По его словам, на государственном уровне необходимо найти «действенную формулу», которая «оживит демографические процессы», станет мотивацией к осознанным материнству и отцовству и сделает их «модным трендом».

«Тогда мы сохраним и приумножим свое население», — заявил диктатор.

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