На Чигиринском водохранилище продают базу отдыха с домами и баней 2 11.08.2026, 13:47

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Фото: ipmtorgi.by

Объект расположен прямо у воды.

С аукциона продают базу отдыха, расположенную на Чигиринском водохранилище. Объявление опубликовано на сайте «ИПМ торги».

База отдыха «Чигиринка» расположена в одноименной деревне на территории «Бобруйского лесхоза».

На территории два деревянных дома на 49,8 и 49 квадратных метров и банный комплекс, парковка на 10 машин и ограждение по периметру. Проведены электричество, артезианская вода, локальная канализация и отопление от собственной котельной. Отдельно стоит здание столовой на 42 м². А также уборная и электрощитовая.

В зданиях не сделана только завершающая отделка.

База стоит на первой береговой линии Чигиринского водохранилища — популярного места для рыбалки и отдыха на природе.

Стартовая цена — 270 700 рублей.

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