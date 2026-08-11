На валютном рынке Беларуси произошел разворот 2 11.08.2026, 14:09

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В обменниках начали выстраиваться очереди.

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) во вторник, 11 августа, евро и доллар внезапно подешевели, а российский рубль подорожал до максимума за 4 дня.

Курсы основных валют в результате торгов 11 августа:

— 1 доллар – 2,9480 рубля (-0,52%, или -1,54 копейки в сравнении с 10 августа),

— 1 евро – 3,4059 рубля (-0,13%, или -0,46 копейки),

— 100 российских рублей – 3,6154 белорусского рубля (+0,26%, +0,94 копейки),

— 10 китайских юаней – 4,3948 рубля (-0,55%, -2,42 копейки).

На фоне подорожания доллара и его приближения к значению 3,0 в некоторых минских обменниках стало больше людей, чем обычно. Журналист пропагандистского изданяя Smartpress.by заметил нестандартные для рабочих дней очереди на 6-8 человек.

Возможно, белорусы решили воспользоваться временным ослаблением доллара и евро, чтобы купить валюту перед возможным новым ростом курсов.

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