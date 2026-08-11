В Беларуси решили обучать трактористов управлению дронами 3 11.08.2026, 13:19

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В мире агродроны используют уже почти 40 лет.

Новость о том, что учащихся Смиловичского аграрного колледжа будут учить управлению дронами, растиражировали государственные белорусікие СМИ, пишет «Салідарнасць».

Как рассказал телеканалу СТВ заведующий Центром компетенций колледжа Степан Кончиц, будущие трактористы «наряду с классическими навыками освоят пилотирование, обслуживание и диагностику сельхоздронов». А значит, смогут быть и пилотами дронов, и работать с картографией и цифровизацией полей, чем облегчат работу агрономам и «председателям различных организаций».

В учебном заведении также с гордостью отметили, что именно на эту специальность был относительно высокий конкурс: на 120 бюджетных мест — 160 заявлений, в числе интересующихся были и девушки.

Впрочем, пока эта тема облегчает лишь существование чиновников всех уровней, которые рассуждают о компетенциях будущего и современных технологиях на службе АПК. В лучшем случае, первые трактористы-пилоты дронов выпустятся спустя 2 года 10 месяцев, в 2029 году.

Если это в понимании белорусских властей значит «не отставать от времени», у нас для них плохие новости: уже отстали почти на полвека. Первые беспилотные аппараты для сельского хозяйства японская компания Yamaha выпустила еще в 1987-м, а спустя пару десятков лет на рынок с бюджетными аналогами вышли китайцы, и сельхоздроны вовсю использовали фермеры в Южной Корее, Австралии, США, Новой Зеландии и Тайланде.

В Беларуси же, как видим, власти все еще видят агродроны как технологию будущего, к которой только начинают подступаться.

Особенно абсурдно разговоры о современных технологиях выглядят на фоне кампании по борьбе с нерадивыми работниками АПК — из сельхозорганизаций, где и так не хватает рабочих рук и квалифицированных специалистов, где ежегодно привлекают армию и МЧС на уборку урожая, собрали показательный штрафной батальон.

И вот уже военные и работники сельхозорганизаций с бесконечной битвой то с засухой, то с паводками, то с последствиями непогоды, то за урожай, становятся почти единым целым на поле боя за «продовольственную безопасность».

И ведь это не первая эпопея с цифровизацией сельского хозяйства. Однако, несмотря на заявления о современных технологиях, демонстрацию роботизированной системы доения от «Горизонта» и внедрение ИИ на молочно-товарных фермах, совершенно непонятно, когда когда реально будут внедрены эти разработки.

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