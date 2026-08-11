В Крыму арестовали экс‑депутата «Единой России»5
- 11.08.2026, 13:08
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После обнаружения у него во дворе трупа школьницы.
В Крыму во дворе дома бывшего депутата Чайкинского сельсовета от «Единой России» Валентина Байды нашли тело 12-летней школьницы, сообщил 5-tv . О пропаже девочки заявил ее отец, когда она не вернулась с велосипедной прогулки, уточнили в МВД. Во время поисков правоохранители установили, что школьница могла находиться у 64-летнего Байды, ныне занимающего должность директора дома культуры в селе Чайкино Джанкойского района. При задержании он оказал сопротивление полицейским и угрожал причинить себе вред.
По данным Следственного комитета, Байда дал девочке бытовой газовый баллончик, содержимым которого она надышалась до потери сознания и вскоре скончалась от острого отравления. После ее смерти экс-депутат, испугавшись наказания, оттащил тело во двор и начал рыть яму, чтобы спрятать его. Довести задуманное до конца он не успел — на место прибыли сотрудники полиции. СК возбудил уголовное дело о вовлечении лица, не достигшего 14 лет, в антиобщественные действия (п. «в» ч. 3 ст. 151 УК, до восьми лет лишения свободы) и о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК, до двух лет лишения свободы). Суд отправил Байдо в СИЗО.
Точную причину смерти установит экспертиза. Байда не был судим. Он заявил, что девочка сама попросила его купить ей баллон со сжиженным газом, и что он пытался привести ее в чувство после потери сознания. Школьница не состояла на профилактическом учете как трудный подросток и ранее к ответственности не привлекалась.
В 2019 году Байда был выдвинут от «Единой России» в Чайкинский сельский совет и стал депутатом. В 2024-м он снова баллотировался от той же партии, но занял последнее место по числу голосов.