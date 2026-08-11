Вольфович и чиновники издеваются над Лукашенко 6 Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

11.08.2026, 13:13

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В чем подвох исполнения операции «нерадивых – в армию»?

То, что начиналось как плохой анекдот, сбылось. Минобороны опубликовало фото первых участников военных сборов, организованных по распоряжению Лукашенко для «работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в период уборки урожая 2026 года».

Казалось бы, приказ-каприз исполнен, его автор должен быть доволен, но… Поводов для радости в этой истории для него, по нашему мнению, с гулькин нос. В отличие от причин насторожиться и в который раз начать подозревать приближенных.

Начнем с того, что само решение отправлять в армию проштрафившихся аграриев и профильных чиновников не просто нелепо, но и чревато неизбежными негативными последствиями, о которых сказано уже немало.

Тут и отвлечение и без того дефицитных кадров в разгар уборочной, которое выглядит еще более нелепо на фоне встречной отправки военных на сбор урожая. И дополнительные затраты на «перевоспитание» нерадивых работников.

Не говоря уже о том, как само по себе выглядит направление недисциплинированных кадров в элитные войска, служба в которых в любой стране является прерогативой для избранных.

Более того, все причастные к операции «нерадивых – в армию» прекрасно обо всем этом осведомлены. Тот же генерал Караев, лихо взявший под козырек, открыто говорит о дефиците кадров на селе. Рапортуя о первых «мобилизованных», он красноречиво добавил: «Собрали по всей области (…) Несильно – так, чтобы не пострадала наша уборка».

Тем не менее чиновники безропотно бросились выполнять заведомо нелогичное и провальное распоряжение. Как, впрочем, делали это и в прежние годы. Так в чем же тут подвох для Лукашенко?

Прежде всего, в нем самом. Он заметно постарел, все чаще отсутствует на публике, пропуская знаковые для себя события.

И каждая новая фото- и видеофиксация его усталости всякий раз оживляет разговоры о состоянии здоровья и способности по-прежнему контролировать ситуацию.

Столь длительное нахождение у власти неизбежно приводит к отрыву от реальности. Приказы и капризы становятся все вычурней.

А чиновники вместо того, чтобы пытаться спускать на тормозах и включать защиту от дурака в наиболее экстравагантных случаях, стали выполнять все дословно, иногда с рвением.

А иногда будто издеваясь, как тот же глава Совбеза Александр Вольфович, заговоривший на публике словно секретарь обкома партии во времена дряхлеющего Брежнева.

Впрочем, ему ли не знать, чем все закончилось в начале 90-х. И есть ощущение, что и он, и все остальные исполнители воли правителя просто ждут финала. Тут, как в известной повести, или ишак, или падишах.

Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

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