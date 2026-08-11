«Заплатил деньги и понял, что нужно приводить знакомых» 12 11.08.2026, 9:04

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Что говорят белорусы, которых заманили в финансовую пирамиду.

Хорошая зарплата, молодой коллектив, бонусы, перспективы и путешествия — примерно так соискателям описывали работу в компании «Онлайн прогресс». Однако уже после нескольких собеседований выяснялась необычная деталь: чтобы начать зарабатывать, сначала нужно было заплатить работодателю. Сейчас учредители компании находятся под стражей, а следствие говорит о 500 потерпевших и ущербе более чем на 1 млн рублей. Журналисты портала «Онлайнер» поговорили с бывшими сотрудниками и родителями тех, кто успел там поработать, и рассказали, как была устроена работа этой фирмы изнутри.

«Заплатил деньги и понял, что нужно приводить знакомых»

Антон некоторое время назад трудился в «Онлайн прогрессе». В компанию он пришел по совету знакомой, но довольно быстро понял, что реальная работа заметно отличается от того, как описывали ее на старте.

— О компании я узнал от знакомой, которая сама там работала. Меня вакансия заинтересовала в первую очередь из-за денег, потому что все преподносилось так, будто это развивающаяся компания, в которой много возможностей и хороший заработок — около $1000, где ты, по сути, работаешь сам на себя и по своему графику.

В сети сохранились архивные вакансии «Онлайн прогресса». Например, осенью 2024 года компания искала менеджера по партнерскому маркетингу с зарплатой от 2000 рублей. Кандидату нужно было «продвигать экосистемы» и консультировать клиентов. Опыт не требовался, достаточно было среднего образования, а среди условий отдельно указывались обучение «за счет компании», молодой коллектив и бонусы за хорошую работу.

— Устраивался я, насколько понял, на что-то вроде продавца. Нужно было продавать разные услуги компании: мероприятия, лизинг, визы, туры и тому подобное. Собеседование проходило по видеосвязи, причем было несколько созвонов, где мне рассказывали про амбициозную компанию, хорошие заработки, бонусы и возможности. Уже где-то на втором или третьем звонке аккуратно подвели к тому, что для того, чтобы у них работать, нужно заплатить.

Объясняли это покупкой партнерской программы. Меня это немного смутило: все-таки странно, когда ты устраиваешься на работу, а платить должен сам. Но мне сказали, что подобная модель существует и в других компаниях, например у популярных сетевиков с косметикой, где люди сперва сами покупают продукцию у фирмы, а затем реализуют ее и на этом зарабатывают.

Сначала мне предлагали взять пакет подороже и даже оформить для этого кредит. Я сразу отказался от кредита и сказал, что возьму самый дешевый вариант обучения, потому что не хотел рисковать большой суммой. Стартовый пакет обучения стоил $99 — на тот момент это было примерно 290 рублей. После оплаты мне открыли доступ к обучению, но какого-то серьезного профессионального курса там не оказалось — в основном это были записанные мотивационные видео. Возможно, что-то полезное из них вынести можно, какие-то вещи даже пригодятся в жизни, но получить все эти знания, на мой взгляд, вполне можно бесплатно из открытых источников.

Обучение, по словам героя, шло в закрытом телеграм-канале, где новичкам предлагали «хотеть зарабатывать», учиться и сразу применять знания на практике. Там же были материалы о партнерском маркетинге, договоренностях в MLM, постановке целей, работе с наставником и сетевом бизнесе.

Значительная часть курса состояла из ссылок на YouTube и мотивационных роликов — про дисциплину, удаленную работу, мечты, выход из зоны комфорта и настрой на результат. Участникам советовали все конспектировать, отдельно прорабатывать материалы со «старшим» и вместе с ним составлять график дальнейшей работы.

Насладиться этой концентрацией мотивации теперь можно бесплатно: несколько роликов из того самого обучения мы оставили по ссылкам выше.

— Потом началась сама «работа», и вот здесь у меня появилось уже гораздо больше вопросов. Вместо того чтобы продавать те услуги, о которых рассказывали при трудоустройстве, мне предложили организовывать встречи. По сути, нужно было заинтересовывать своих знакомых и делать так, чтобы они связывались с моим наставником.

Тогда я и начал понимать, как все устроено. Ты сам приходишь через знакомого, платишь деньги, проходишь обучение, а потом ищешь следующих людей, приводишь уже их — и так по кругу. За все это тебе предлагают проценты с дальнейших сделок, и, как оказалось, вся система была построена прежде всего на постоянном вовлечении новых участников.

Как следует из внутренней презентации (материал есть в расположении редакции), самый дешевый пакет назывался Smart и стоил $99, дальше ценник рос заметнее — вплоть до $4499 за Exclusive. Чем дороже был пакет, тем больше бонусов обещала система. По словам героя, партнеру предлагалось продавать услуги компании и одновременно развивать свою «реферальную структуру» — проще говоря, привлекать других участников. Вознаграждение зависело от личных продаж, пакета, уровня самого партнера и оборота всей команды.

Чтобы двигаться вверх по иерархии, нужно было наращивать командный оборот. Например, для третьего уровня — $9 тыс., для четвертого — $30 тыс., а к десятому планка доходила уже до $3 млн. При этом размер процентов зависел еще и от того, на каком уровне находились люди в структуре партнера. Чем выше уровень и больше оборот, тем привлекательнее выглядели цифры в колонках с бонусами.

Пару слов о бонусах. Например, Money Bonus предусматривал выплату $1000 при личном обороте $10 тыс. за месяц для владельца пакета Classic, $1500 — при $15 тыс. за 45 дней для Premium, $2500 — при $20 тыс. за 60 дней для Exclusive. Если личный оборот три месяца подряд держался на уровне $14 тыс., то сотруднику обещали поездку за рубеж за счет компании.

— При этом каких-то конкретных планов по продажам руководство мне не ставило. Были другие моменты, которые меня сильно смущали. Например, мне предлагали писать о своей работе и рассказывать, как здесь все хорошо и классно, хотя я сам толком не понимал, так ли это на самом деле, ведь пришел совсем недавно и обещанных заработков так и не увидел. Согласитесь, странно рассказывать о том, будто ты уже здесь работаешь и зарабатываешь, что тебе все нравится, когда в реальности этого не было.

В общем, я написал двум друзьям, но на трудоустройство никого так и не уговаривал. По большому счету на этом для меня все и закончилось. Много времени я там не провел, знакомых массово приводить не стал и больше денег не вкладывал, хотя пройти более дорогое обучение предлагали регулярно. Вернуть вложенные деньги я тогда даже не пытался.

В сети и сегодня можно найти отзывы белорусов о работе в данной компании. Некий анонимный автор сравнивал ее с финансовой пирамидой, писал о платных партнерских пакетах, привлечении знакомых, «золотых горах» — и все это в 2024 году. Впрочем, лучше просто прочитать этот отзыв целиком — формулировки там достаточно красноречивые.

«Взяла кредит на 8 тыс., а зарплаты так и не получила»

В редакцию также обратилась Наталья — мама 18-летней девушки, которая работала в «Онлайн прогрессе» и ради этого даже взяла кредит на 8 тыс. рублей. Сама девушка возвращаться к этой истории и рассказывать о своем опыте не захотела, поэтому мы решили поговорить с ее мамой.

— Дочка на тот момент уже работала в другой компании, но решила сменить место работы, потому что ее не устраивал заработок. Она нашла объявление о вакансии в «Онлайн прогрессе» и прошла собеседование. Мне сказала, что устраивается офис-менеджером и будет сидеть в офисе, делать холодные звонки.

Сначала у них было обучение, оно было бесплатным и длилось примерно неделю. Дочка ездила в офис практически каждый день, насколько я помню, даже по субботам. Их учили, как звонить людям, как разговаривать по телефону со знакомыми и незнакомыми, как предлагать услуги. С обучения она приезжала воодушевленная, рассказывала, что офис красивый, аккуратный, да и деньги обещали хорошие, но конкретную сумму я уже не назову.

На работе дочь обзванивала своих подруг и знакомых, чтобы привести их в ту же компанию. Как она мне рассказывала, ее заработок зависел от того, сколько людей она сможет привести. В какой-то момент ей предложили купить пакет примерно за 8 тыс. белорусских рублей — с ним якобы можно было получать больше бонусов и процентов от приведенных друзей. Таких денег у нее, конечно, не было, и ей предложили взять кредит. Дочка в таких вопросах была совсем неопытная, она не разбиралась, что такое кредит, какие там условия, проценты. Ей все рассказали и объяснили уже на работе.

В итоге она пошла в банк и оформила кредит на четыре года. Деньги руководителю она передавала наличными. Сам кредит был примерно на 8 тыс. рублей, но с учетом процентов вернуть банку ей придется уже около 11 тыс. Сейчас ежемесячный платеж составляет примерно 200—300 рублей.

Ни про кредиты, ни про реферальную программу она мне ничего не рассказывала, иначе я бы отговорила ее от такой «работы». Со временем дочь стала очень подавленной, видно было, что происходит что-то нехорошее. Я начала задавать вопросы, и в какой-то момент, когда у нее уже все накопилось, она села и обо всем мне рассказала.

По ее словам, им там обещали оклад плюс комиссию от новых участников, но спустя месяц работы так ничего и не заплатили. Вместо этого ее кормили завтраками и просили продолжать работать забесплатно, пока она не выйдет на определенный уровень.

Спустя месяц дочь поняла, что это «развод», и ушла. Как ее оформляли, я сказать не могу, но это точно было не по трудовой книжке, возможно, был какой-то договор подряда.

Я предлагала ей написать заявление в милицию, но она отказалась. Думаю, она просто испугалась, потому что сама звонила людям и уговаривала их устроиться в эту компанию. Деньги за купленный пакет ей, естественно, никто не вернул.

500 потерпевших и более миллиона рублей ущерба. Что выяснили следователи

По версии следствия, компания «Онлайн прогресс» работала с 2022 года, а ее учредители — двое минчан, 31 и 27 лет — под видом трудоустройства на высокооплачиваемые должности вовлекали людей в финансовую пирамиду. Соискателям рассказывали, что компания занимается мероприятиями, путешествиями, недвижимостью и криптовалютой, обещали высокие заработки и бонусы.

Особую роль в обмане играла визуальная психологическая обработка. Мужчины подготовили специально снятые ролики, демонстрирующие обеспеченную жизнь их работников: шикарные апартаменты, элитные автомобили, зарубежные курорты и рестораны.

Вот только чтобы прикоснуться к роскошной жизни, сотрудникам нужно было приобрести партнерский пакет стоимостью от $200 до $4500. Если денег на пакет не хватало, работодатели предлагали оформить кредит.

Как утверждает СК, заработок внутри системы был связан с привлечением новых участников — преимущественно платежеспособных людей младше 30 лет, которым также предлагали купить обучение. Деньги новых участников частично шли на выплаты тем, кто пришел раньше. При этом реальной финансово-хозяйственной деятельности фирма не вела.

В организации были свои иерархия, система бонусов и ежемесячные планы по привлечению клиентов. За невыполнение плана могли увеличить рабочий день, отправить убирать помещение или снизить бонусную надбавку.

Сейчас следствие говорит о 500 потерпевших и ущербе в более чем 1 млн рублей. В отношении учредителей возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 209 УК Республики Беларусь («Мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере»). Они оба заключены под стражу.

Есть ли подобные фирмы на рынке труда сегодня?

Хотелось бы верить, что подобные «компании» на рынке труда больше не появятся. Однако во время подготовки этого материала нам рассказали и о других местах, где соискателям предлагают сначала заплатить за подобное обучение. Например, в Threads мы наткнулись на пост белоруски о собеседовании в туристическую компанию. По словам девушки, ей обещали оклад в 900 рублей, доход от $1000 и четыре поездки за рубеж в год за счет фирмы, но на втором этапе собеседования выяснилось, что за обучение нужно заплатить 3400 рублей сразу или оформив кредит на пять лет. При этом, как она пишет, в документах компания не брала на себя обязательств по дальнейшему трудоустройству и не гарантировала заработок. Сама белоруска от предложения отказалась.

Так что бдите и помните, что красивый офис, обещания высокого заработка, рассказы о быстром карьерном росте и путешествия сами по себе еще ничего не значат. Перед собеседованием хотя бы погуглите про компанию, почитайте отзывы и проверьте, чем она действительно занимается. А если для того, чтобы начать работать там, вас просят заплатить работодателю или взять кредит, это как минимум серьезный повод насторожиться и еще раз подумать, куда именно вы устраиваетесь.

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