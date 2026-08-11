Супружеская пара во время рыбалки случайно пересекла литовско-белорусскую границу

Супружеская пара во время рыбалки случайно пересекла литовско-белорусскую границу5
- 11.08.2026, 8:29
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Стало известно, как отреагировали пограничники.
Супружеская пара случайно пересекла литовско-белорусскую границу во время рыбалки на Пурвенайском пруду в Шальчининкском районе, сообщили в Службе охраны госграницы (СОГГ) Литвы.
Инцидент произошел утром 7 августа. Система пограничного наблюдения показала двух человек, пересекающих литовско-белорусскую границу на лодке. Проплыв около 10 метров в сторону белорусской территории, плавсредство вскоре развернулось и вернулось в Литву.
При этом госграница на Пурвенайском пруду обозначена хорошо видимыми буями, подчеркнули в СОГГ.
Нарушителями оказались 48-летная женщина и 51-летний мужчина. Пара объяснила пограничникам, что пересекла границу случайно. Им выписали штрафы — по 35 евро на каждого.