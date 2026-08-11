Кофе может уменьшить жир на животе, но есть важный нюанс 9 11.08.2026, 8:53

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Фото: Getty Images

Ученые оценили значение утреннего напитка для похудения.

Висцеральный жир – глубокий абдоминальный жир, окружающий внутренние органы, – связан с серьезными рисками для здоровья, такими как болезни сердца, диабет 2 типа и метаболический синдром.

Некоторые исследования показывают, что употребление кофе может помочь уменьшить этот жир. Однако есть важный нюанс при его употреблении, пишет verywellhealth.com.

1. Кофе может ускорить метаболизм

Кофе богат кофеином, который стимулирует нервную систему. Хотя кофе часто пьют для повышения энергии и бодрости, стимулирующее действие кофеина также временно ускоряет метаболизм на срок до трех часов. Некоторые исследования показывают, что это ускорение может достигать 5–20%.

Более быстрый метаболизм означает, что организм более эффективно использует калории, даже в состоянии покоя, что со временем способствует снижению веса.

2. Кофе может усиливать окисление жиров

Еще одним полезным эффектом ускоренного метаболизма от употребления черного кофе является улучшение окисления жиров. Это процесс расщепления молекул жира для использования в качестве энергии, а не для их хранения.

Поскольку кофеин стимулирует нервную систему, повышается уровень нейромедиатора адреналина. Это сигнализирует жировым клеткам о необходимости высвобождения накопленных жировых молекул, делая их доступными для расщепления и использования в качестве энергии.

3. Кофе может улучшить контроль уровня сахара в крови

Некоторые исследования предполагают, что употребление кофе может помочь снизить уровень сахара в крови. Однако данные противоречивы, и другие исследования предполагают, что он может повышать уровень сахара в крови.

Кофе содержит хлорогеновую кислоту, соединение, обладающее антиоксидантным и противовоспалительным действием, которое помогает расщеплять и перерабатывать сахар. Когда уровень сахара в крови лучше контролируется, снижается вероятность накопления избытка сахара в виде жира, особенно висцерального жира в области живота.

Исследования показывают, что кофе без кофеина также может способствовать метаболизму сахара и связан с более низким риском развития диабета.

4. Кофе может улучшить физическую работоспособность

Некоторые люди принимают кофеин перед тренировкой, так как его стимулирующее действие может повысить энергию для физической активности. В отличие от энергетических напитков и предтренировочных добавок, чёрный кофе – более натуральный вариант, не содержащий добавленного сахара или других обработанных ингредиентов.

5. Кофе содержит мало калорий

Черный кофе содержит очень мало калорий. Для тех, кто любит ароматизированные напитки, замена высококалорийных вариантов, таких как газировка, соки или латте, на черный кофе может помочь снизить калорийность. А это является ключевым компонентом устойчивого снижения веса.

При этом есть важный нюанс, который следует учитывать при употреблении кофе. Его следует пить чёрным, без добавления сахара, сиропов или высококалорийных сливок, так как они могут нейтрализовать благотворное влияние напитка.

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