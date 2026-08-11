FT: Украина получила реальный шанс надавить на Путина
- 11.08.2026, 8:36
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Дальние удары производят впечатление на Кремль.
Война РФ против Украины все больше приобретает черты противостояния в воздухе: массовое применение беспилотников практически лишило обе армии возможности маневрировать на фронте.
На этом фоне у Киева появляется реальный шанс надавить на путинский режим, принудив диктатора сесть за стол переговоров. Об этом говорится в статье Financial Times.
Издание отмечает, что Украина в этом году значительно нарастила удары на средние и дальние расстояния. Украинские БПЛА и ракеты поражают российские военные объекты, логистику, нефтеперерабатывающие предприятия и оборонные заводы, в том числе в Крыму. При этом главной угрозой для Украины остаются российские баллистические ракеты.
По состоянию на сегодня, Россия способна производить около 70 таких ракет в месяц. Но только за прошлый месяц РФ выпустила по Украине 198 ракет.
FT подчеркивает, что наиболее надежной защитой от баллистических ударов остаются американские системы Patriot, однако запасы ракет-перехватчиков к этому ЗРК у Украины исчерпаны.
Издание призывает союзников срочно передать Киеву имеющиеся запасы ракет и ускорить производство новых. А среди долгосрочных вариантов – предоставление Украине лицензии на производство ракет для Patriot, что уже обсуждается американцами, развитие европейских систем SAMP/T NG и создание новых, более дешевых, проектов.