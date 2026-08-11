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Цирк уехал

10
  • Артем Синицын, «Салідарнасць»
  • 11.08.2026, 7:57
  • 10,128
Цирк уехал

Какие мысли навевает встреча Лукашенко и Зюганова.

Правитель Беларуси принял у себя главу лубочной партии коммунистов России Геннадия Зюганова. Оба не скрывали радости от встречи, заведя разговор обо всем на свете — от сельского хозяйства до «сохраненного» Лукашенко машиностроения.

При взгляде на эту картинку в памяти всплывает известное выражение об уехавшем цирке. Партия, как и тот самый цирк, давно уже уехала.

Но некоторые ее функционеры не просто остались, а до сих пор продолжают паразитировать на далеко небезупречном советском прошлом.

«Вы удвоили свой советский потенциал. Ваше достижение в том, что на базе лучшего советской эпохи добавляли, прибавляли, ничего не выбрасывая и двигаясь вперед. Вот это делает вам честь», — выдал сомнительный комплимент Зюганов, даря Лукашенко привезенные в Минск подарки.

Сперва бывшему лектору общества «Знание» под шутки о «золоте» партии был вручен нагрудный знак лауреата Ленинской премии ЦК КПРФ с изображением профиля Ленина на золотистом фоне.

А затем и памятная медаль «100 лет Фиделю Кастро» — красноречивый намек на то, куда нашу страну может привести многолетняя борьба Лукашенко со временем. Сегодняшняя Куба — нагляднейший пример того, чем заканчиваются обещания не вести свой народ за цивилизованным миром.

Артем Синицын, «Салідарнасць»

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