Замгубернатора Краснодарского края отправили на войну на «обнуление» 14 11.08.2026, 6:00

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Иллюстрационное фото

Он якобы слишком много знал.

В РФ фактически казнили бывшего замгубернатора Краснодарского края Сергея Власова. Сначала его осудили за коррупцию, после чего отправили умирать на войну. Сейчас он числится пропавшим без вести.

Об этом сообщил российский ресурс ВЧК-ОГПУ, который связывают с российскими спецслужбами.

Власов до недавнего времени был правой рукой губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Его характеризовали как «послушного и удобного». В какой-то момент он начал сближаться с чекистами. Последние его и отправили на убой.

«Как он стал вице-губернатором, к нему потянулись местные сотрудники ФСБ Купин, Шошин). Они на то время курировали стройки и заход в регион крупных московских подрядчиков. Чекисты плотно «окучивали» Власова и по работе, и по личному: организация семейного отдыха, рыбалки, ресторанов. Активно использовали его в своих интересах. Как и Кондратьев.

Сам Власов в карман много не клал, особо больших денег и не было. Погорел он на мелочи. Все эти Купины, Шошины, люди губернатора убедили его не оспаривать в апелляции приговор, записаться в «СВО», обещали теплое место. А в итоге попал на самую передовую. Слишком много знал», — рассказал канал.

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