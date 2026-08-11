Приток иностранных ноу-хау в Россию рухнул до минимума с 1990-х 4 11.08.2026, 4:00

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На фоне санкций и ухода ведущих иностранных компаний.

Западные санкции, научная изоляция и уход ведущих иностранных компаний обвалили приток в Россию передовых технологий и изобретений из-за рубежа.

В 2025 году Роспатент получил от иностранных заявителей лишь 4701 заявку на изобретения, подсчитали эксперты Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, пишет The Moscow Times.

Число заявок, которые нерезиденты подают, когда приносят в Россию свои ноу-хау, чтобы легально ввозить технологии, защитить их от копирования и продать лицензию для российского рынка, сократилось еще на 9,5% за год и почти на 60% относительно довоенного 2021 года.

Общее количество заявок на изобретения от иностранцев откатилось до самого низкого уровня как минимум с 1990-х годов, следует из данных ВШЭ. Для сравнения, в 2010 году иностранцы принесли в Россию и зарегистрировали в Роспатенте 13778 изобретений — то есть почти втрое больше, чем в прошлом году. В 2000 году таких заявок было 5311, или на 13% больше.

Сильнее всего сократился приток технологий и ноу-хау из западных стран, которые ранее лидировали среди нерезидентов. «Так, поток заявок из США снизился более чем втрое — с 2,4 тыс. в 2020 году до 745 в 2025 году, из Германии — на 84,4% (с 1,3 тысячи до 203), из Японии — на 75% (с 1,2 тысячи до 288)», — указывают эксперты ВШЭ.

В результате общее число патентных заявок на изобретения в России также откатилось на минимум с 1990-х гг: в 2025 году их было 26494, что на 25% меньше довоенного 2020-го.

Число созданных в России изобретений, по данным ВШЭ, увеличилось за прошлый год лишь на 1,4% (21793 заявки), несмотря на многократные требования Владимира Путина срочно заменить утраченные западные технологии.

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