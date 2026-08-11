В России вспыхнул один из самых больших складов Wildberries

В России вспыхнул один из самых больших складов Wildberries15
- 11.08.2026, 7:46
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Логистический хаб в Воронежской области горит после серии мощных взрывов.
В ночь на 11 августа в Новоусманском районе Воронежской области загорелся логистический комплекс Wildberries. Местные жители сообщали о взрывах, а компания подтвердила эвакуацию сотрудников.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на мониторинговый проект ASTRA.
Что известно о событии
Жители Воронежской области в ночь на 11 августа сообщили о взрывах и пожаре в селе Александровка Новоусманского района. По анализу кадров очевидцев, проведенному ASTRA, горит территория логистического комплекса Wildberries.
В пресс-службе компании официально подтвердили эвакуацию сотрудников в регионе.
Обстоятельства и причина возгорания пока официально не подтверждены. Мониторинговые каналы публикуют видео с места происшествия, на котором виден масштабный пожар.
Что известно о самом объекте
Логистический комплекс Wildberries в Александровке полностью заработал в ноябре 2025 года.
По данным Агентства по привлечению инвестиций Воронежской области, площадь складского комплекса составляет 152,9 тыс. кв. м, а объем хранения - более 90 млн товарных позиций. В строительство объекта компания РВБ (объединенная структура Wildberries&Russ) инвестировала около 11 млрд рублей.
Wildberries уже не раз попадал под удар этим летом. 7 августа дроны атаковали логистический комплекс компании в Екатеринбурге - городе, расположенном в более чем 1700 км от границы с Украиной. А через несколько дней СМИ сообщили, что после атак ВСУ на маркетплейсе рекордно упали продажи военных товаров - всего за три месяца через Wildberries продали бронежилеты, дроны и прочее снаряжение на 1,646 млрд рублей.
Проблемы у компании накапливаются не только из-за атак. Крупнейшие госбанки России - «Сбер» и «ВТБ» - фиксируют ухудшение качества кредитных портфелей, и растут проблемы среди клиентов маркетплейсов, в частности Wildberries, где все больше заемщиков обращаются по поводу реструктуризации долгов.