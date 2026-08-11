«Это демонический режим, американцы должны знать правду» 16 11.08.2026, 8:42

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Лора Лумер

Сторонница Трампа Лора Лумер была шокирована услышанным от освобожденных из плена украинцев.

Российские оккупанты пытают и издеваются над украинскими военнослужащими, которые попадают к ним в плен. Об этом в своем аккаунте в соцсети X рассказала приближенная к американскому президенту Дональду Трампу блогер Лора Лумер.

Лумер отметила, что в Украине она разговаривала с украинскими военнослужащими, побывавшими в плену у российских оккупантов, и была шокирована услышанным.

«То, что делают с украинцами в российском плену должно потрясти каждого жителя Америки. Их пытают электричеством, загоняют иглы под ногти, насыпают соль на раны… Их морят голодом, инсценируют казнь… Россия называет себя защитником христианской цивилизации. В российских камерах пыток нет ничего христианского. Это демонический режим. Американцы должны знать правду о Владимире Путине, кто он на самом деле и что он делает с украинцами», - написала MAGA-активистка.

Лумер напомнила, что следователи ООН задокументировали 18 видов пыток, которые россияне применяют к украинским военнопленным. Российские оккупанты убили более 140 украинцев со связанными руками, когда те уже были в плену. Еще 439 украинцев были до смерти замучены в российском плену.

Напомним, Лора Лумер побывала в Украине в июле текущего года. Она взяла интервью у президента Владимира Зеленского, а также побывала в местах, которые обстреляла оккупационная российская армия. После того Лумер изменила свое отношение к Украине и к России. Если раньше у нее были пророссийские взгляды, то теперь она искренне поддерживает Киев.

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