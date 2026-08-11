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В российском Орске атакован крупный нефтеперерабатывающий завод

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  • 11.08.2026, 9:26
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В российском Орске атакован крупный нефтеперерабатывающий завод

Украинский дрон пролетел более 1500 км.

Утром во вторник, 11 августа, в Орске Оренбургской области прогремели взрывы. Под удар дронов попал местный нефтеперерабатывающий завод - Орский НПЗ.

Как пишет мониторинговый канал Exilenova+, вероятно, была поражена установка ЭЛОУ-АВТ на «Орскнефтеоргсинтез».

«Более полутора тысяч километров от дома пролетела украинская свободолюбивая птица. Украина продолжает самостоятельно налагать санкции на недосоветскую военную машину», - говорится в сообщении.

ПАО «Орскнефтеоргсинтез» - крупный российский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Орске Оренбургской области и входящий в состав АО «Фортеинвест» группы «САФМАР». Его проектная мощность составляет около 6 млн тонн нефти в год.

Кроме того, 11 августа в российском Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края РФ произошел пожар. В сети пишут, что горит крупный нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий «Роснефти».

«В Комсомольске-на-Амуре, Хабаровский край, совершенно «случайно» загорелся НПЗ», - отмечает Exilenova+.

Причины внезапного возгорания объекта на момент публикации остаются неизвестными. Аналитики предполагают, что это не является следствием атаки беспилотников. Официально власти не объясняли причину возгорания.

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