Есть цели важнее Wildberries 5 Мирослав Гай

11.08.2026, 10:20

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От них зависят банковская система, военная связь и экономика России.

Мне нравится логика уничтожения нефтеперерабатывающей отрасли РФ, в отличие от уничтожения Wildberries. И я вижу, как Украина вернулась к этой логике.

Это разумно.

Меня еще радовало, когда СОУ поражали центры спутникового контроля и управления, вот это тоже была стратегическая работа. И эту работу не только нужно продолжать, но и углублять.

Нужно еще добавить дата-центры РФ, которые являются меньшими объектами, чем Wildberries, с точки зрения площади и разведданных их расположения, но также находятся на территориях складских помещений подобных размеров и отвечают за всю банковскую систему, военную связь, космос, экономику и т. д.

Их давно нужно было включить в цели уничтожения, для принуждения РФ к очередному жесту доброй воли.

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