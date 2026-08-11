Владелец Tesla нашел простой способ заряжать аккумулятор электромобиля прямо на ходу 30 11.08.2026, 10:24

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Хитрость заключается в одной из самых полезных функций современных авто.

Владелец электромобиля Tesla Model 3 обнаружил удивительно простой способ подзарядить его аккумуляторную батарею прямо во время движения. Для этого не нужно подключаться к зарядному устройству, пишет Supercar Blondie.

Отмечается, что для этого способа нужны высота и сила тяжести. Во время одного особенно длинного спуска с горы мужчина заметил, что уровень заряда батареи вырос на 8%, превратив обычную поездку под уклон в неожиданную сессию зарядки.

Мужчина поделился своим опытом на Reddit, рассказав, что его Tesla Model 3 Highland Long Range RWD 2024 года зарядилась на 8% после спуска примерно на 1,8 км. Другие владельцы электромобилей захотели узнать, как они могут заряжаться, просто спускаясь с горы.

В издании подчеркнули, что ответом является рекуперативное торможение. Это одна из самых полезных функций, встроенных в современные электромобили.

Вместо того чтобы позволять всей энергии, создаваемой при замедлении, рассеиваться в виде тепла через обычные тормоза, электромобиль может рекуперировать часть этой энергии и направлять ее обратно в батарею.

Хитрость заключается в том, что электромотор фактически может работать в обратном режиме как генератор. При ускорении энергия из батареи питает электромотор, который вращает колеса и приводит автомобиль в движение, но при отпускании педали газа или нажатии на тормоз, вращающиеся колеса, в свою очередь, могут вращать электромотор, заставляя его генерировать энергию.

Затем это электричество проходит через силовую электронику автомобиля и возвращается в батарею. По сути, автомобиль преобразует часть своего движения обратно в электрическую энергию.

Спуск с холма делает этот процесс еще более интересным, поскольку сила тяжести постоянно тянет автомобиль вниз. Электромобиль получает потенциальную энергию за счет высоты над уровнем моря, которая при спуске превращается в кинетическую энергию. Рекуперативное торможение позволяет уловить часть этой энергии, вместо того чтобы тратить ее впустую в виде тепла.

Один из комментаторов на Reddit рассказал, что поднялся на своей Model 3 на вершину Пайкс-Пик в Колорадо, достигнув высоты 4,3 километра. По его словам, он прибыл туда с 37% заряда батареи, а спустился с 48%, каким-то образом прибавив 11% во время спуска.

Другой владелец Tesla поделился еще более впечатляющим примером из поездки на лыжах. Он вспомнил, что стартовал с 30% заряда батареи, прибыл в гостевой домик с 11%, а затем вернулся домой все еще с 11% заряда. Во время спуска было восстановлено достаточно энергии, чтобы фактически компенсировать энергию, затраченную на подъем.

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