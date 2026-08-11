В Беларуси ускорили изъятие брошенных автомобилей 3 11.08.2026, 10:16

3,366

иллюстративное фото

Один из ключевых сроков сократили сразу втрое.

Срок подачи в суд заявления о признании транспортного средства бесхозным и передаче его в собственность соответствующей административно-территориальной единицы сокращен с 30 до 10 дней, следует из указа диктатора Александра Лукашенко от 10 августа № 270, пишет «Позірк».

Как сообщает его пресс-служба, вносятся изменения в указ от 9 августа 2011-го № 348 «О мерах по организации сбора, хранения неэксплуатируемых транспортных средств и их последующей утилизации».

Согласно новому указу, к неэксплуатируемым транспортным средствам отнесены «неисправные самоходные машины (тракторы и аналогичная техника), оставленные вне придомовых участков частных домов и стоянок».

Правом на проведение работ с брошенным транспортом наделены организации, уполномоченные в установленном порядке исполкомами. Им наряду с исполкомами предоставляется возможность «получать сведения о лицах, которые ранее имели непосредственное отношение к брошенной технике (осуществляли ее страхование, техосмотр, уплату штрафов) и могли являться ее собственниками, для последующего направления им извещений».

Ранее госСМИ сообщали со ссылкой на начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Александра Раковщика, что в 2025 году только со столичных улиц было убрано более 4,6 тыс. неэксплуатируемых транспортных средств.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com